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Bekarlığa veda gecesinde damat ve sağdıç arkadaşlarından dayak yedi: 'Kimseye kırılmadık'
Bekarlığa veda gecesinde damat ve sağdıç arkadaşlarından dayak yedi: 'Kimseye kırılmadık'
Erzurum'da, Muhammet Mücahit Demir için arkadaşları tarafından 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen kısır gecesinde damat Demir ve sağdıcı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T13:00+0300
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damat
dayak
türkiye
erzurum
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Erzurum’un Oltu ilçesinde 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen kısır gecesinde arkadaşlarından dayak yiyen damat ve sağdıcı, davetlilerin her isteğini de yerine getirmek zorunda kalıyor. Muhammet Mücahit Demir'in düğünden bir gün önce düzenlediği bekarlığa veda (kısır gecesi) gecesinde oynadıkları Yüzük, Kabak, Ateş ve Tavuk barı ile gece boyunca Damat, sağdıçlar ve arkadaşları kemerle sopa yediler. Oyunlarda hata yapanlara kemerle ellerine ayaklarına sırtlarına vurdular. Sağdıç Tolgahan Varol, “Arkadaşımızın bu mutlu gününde hep birlikte buradayız. Herkesin ayaklarına sağlık. Abilerimiz güzel oyunlar yaptılar inşallah herkesi memnun etmişizdir herkese teşekkür ederim” dedi. 'Kimseye kırılmadık'Damat M. Mücahit Demir, “Bu akşam kısır gecemizi gerçekleştirdik büyüklerimiz arkadaşlarımız bize biraz eziyet ettiler ama bizim gelenek göreneklerimizde bunlar var kimseye kırılmadık kısır gecemize gelip bizi onurlandıran abilerime arkadaşlarımıza kardeşlerimize teşekkür ederim güzel bir gece yaşattılar” şeklinde konuştuÇ
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damat, dayak, erzurum

Bekarlığa veda gecesinde damat ve sağdıç arkadaşlarından dayak yedi: 'Kimseye kırılmadık'

13:00 06.08.2022 (güncellendi: 13:23 06.08.2022)
© DHABekarlığa veda gecesinde damat ve sağdıç arkadaşlarından dayak yedi
Bekarlığa veda gecesinde damat ve sağdıç arkadaşlarından dayak yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© DHA
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Erzurum'da, Muhammet Mücahit Demir için arkadaşları tarafından 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen kısır gecesinde damat Demir ve sağdıcı arkadaşlarından dayak yedi. Mücahit Demir, "Büyüklerimiz arkadaşlarımız bize biraz eziyet ettiler ama bizim gelenek göreneklerimizde bunlar var kimseye kırılmadık" dedi.
Erzurum’un Oltu ilçesinde 'bekarlığa veda partisi' olarak düzenlenen kısır gecesinde arkadaşlarından dayak yiyen damat ve sağdıcı, davetlilerin her isteğini de yerine getirmek zorunda kalıyor.
Muhammet Mücahit Demir'in düğünden bir gün önce düzenlediği bekarlığa veda (kısır gecesi) gecesinde oynadıkları Yüzük, Kabak, Ateş ve Tavuk barı ile gece boyunca Damat, sağdıçlar ve arkadaşları kemerle sopa yediler. Oyunlarda hata yapanlara kemerle ellerine ayaklarına sırtlarına vurdular.
Sağdıç Tolgahan Varol, “Arkadaşımızın bu mutlu gününde hep birlikte buradayız. Herkesin ayaklarına sağlık. Abilerimiz güzel oyunlar yaptılar inşallah herkesi memnun etmişizdir herkese teşekkür ederim” dedi.

'Kimseye kırılmadık'

Damat M. Mücahit Demir, “Bu akşam kısır gecemizi gerçekleştirdik büyüklerimiz arkadaşlarımız bize biraz eziyet ettiler ama bizim gelenek göreneklerimizde bunlar var kimseye kırılmadık kısır gecemize gelip bizi onurlandıran abilerime arkadaşlarımıza kardeşlerimize teşekkür ederim güzel bir gece yaşattılar” şeklinde konuştuÇ
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