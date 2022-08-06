https://tr.sputniknews.com/20220806/epdkdan-13-sirkete-lisans-1059594643.html

EPDK'dan 13 şirkete lisans

EPDK'dan 13 şirkete lisans

EPDK tarafından elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 13 şirkete lisans verildi, 6 şirketin lisansı sonlandırıldı, 3 şirketin lisans süresi... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T18:50+0300

2022-08-06T18:50+0300

2022-08-06T18:57+0300

türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

şirket

elektrik

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete 10 yıl süreyle madeni yağ lisansı verildi, 3 şirketin ise iletim lisansı uzatıldı.Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete LPG depolama lisansı verildi, 2 şirketin depolama lisansı, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi

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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), şirket, elektrik