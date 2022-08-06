https://tr.sputniknews.com/20220806/icisleri-bakanliginca-5-milyon-erkege-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-egitimi-verilecek-1059585688.html

İçişleri Bakanlığı'nca 5 milyon erkeğe eğitim verilecek: 'Kadına El Kal-Ka-Maz'

İçişleri Bakanlığı'nca 5 milyon erkeğe eğitim verilecek: 'Kadına El Kal-Ka-Maz'

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T14:12+0300

2022-08-06T14:12+0300

2022-08-06T14:23+0300

içişleri bakanlığı

erkek

eğitim

kadına şiddet

türkiye

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca imzalanan' Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı' protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldığı anımsatıldı.Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve fabrikalar ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom gibi yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerde eğitim verileceği belirtildi.Yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler oda teşkilatları ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri camii giriş ve çıkışlarının da eğitim verilecek yerler kapsamında bulunduğu bildirildi.'Bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek bilgilendirildi'Eğitimlerin, Bakanlık, Başkanlık il ve ilçe birimlerinde oluşturulan üçer kişilik heyet tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Eğitimlerde bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilece." bilgisine yer verildi.Ülke genelinde en fazla eğitimin 157 bin 332 vatandaşa ulaşılarak Bursa'da verildiği bildirilerek, Bursa'yı 92 bin 638 kişiyle Mersin'in, 88 bin 804 kişiyle Gaziantep'in, 80 bin 981 kişiyle Antalya'nın ve 67 bin 769 kişiyle Malatya'nın takip ettiği aktarıldı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise toplam 78 bin 375 erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildiği kaydedildi.Açıklamada, yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra tanıtıcı ve bilgilendirici pankart, afiş ve broşür de dağıtıldığı ifade edilerek bugüne kadar 31 bin 68 pankart ve afiş asıldığı, 472 bin 853 broşürün erkek vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından eğitimlere ilişkin bir video paylaştı.

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içişleri bakanlığı, erkek, eğitim, kadına şiddet