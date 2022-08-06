https://tr.sputniknews.com/20220806/kilicdaroglu-gezi-parki-olaylarina-iliskin-davada-tutuklu-bulunanlarin-aileleriyle-bulustu-1059589040.html

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunanların aileleriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunanların aileleriyle buluştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T16:02+0300

2022-08-06T16:02+0300

2022-08-06T16:02+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

tutuklama

tutuklu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059589113_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_12824becf6990206de8769b2d6d5e8c9.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz darbe girişimi' ile 'Gezi Parkı olaylarına' ilişkin iddialar kapsamında yargılandıkları davada verilen hapis cezaları sonrası tutuklananların aileleriyle doğum günü vesilesiyle bir araya geldi.İstanbul'da düzenlenen programda, dava kapsamında tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan sanıklar Tayfun Kahraman'ın kızı Vera Kahraman, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı.Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.Programda, bazı CHP'li yetkililer de yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, tutuklama, tutuklu