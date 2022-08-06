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Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunanların aileleriyle buluştu
Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunanların aileleriyle buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T16:02+0300
2022-08-06T16:02+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
tutuklama
tutuklu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz darbe girişimi' ile 'Gezi Parkı olaylarına' ilişkin iddialar kapsamında yargılandıkları davada verilen hapis cezaları sonrası tutuklananların aileleriyle doğum günü vesilesiyle bir araya geldi.İstanbul'da düzenlenen programda, dava kapsamında tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan sanıklar Tayfun Kahraman'ın kızı Vera Kahraman, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı.Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.Programda, bazı CHP'li yetkililer de yer aldı.
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kemal kılıçdaroğlu, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, tutuklama, tutuklu

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunanların aileleriyle buluştu

16:02 06.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak olacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz darbe girişimi' ile 'Gezi Parkı olaylarına' ilişkin iddialar kapsamında yargılandıkları davada verilen hapis cezaları sonrası tutuklananların aileleriyle doğum günü vesilesiyle bir araya geldi.
İstanbul'da düzenlenen programda, dava kapsamında tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan sanıklar Tayfun Kahraman'ın kızı Vera Kahraman, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı.
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Programda, bazı CHP'li yetkililer de yer aldı.
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