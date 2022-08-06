https://tr.sputniknews.com/20220806/kremlin-sozcusu-putin-kadirov-ile-cecenistanin-sosyal-ve-ekonomik-gelisimini-gorustu-1059584948.html
Kremlin Sözcüsü: Putin, Kadirov ile Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişimini görüştü
Kremlin Sözcüsü: Putin, Kadirov ile Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişimini görüştü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Çeçen... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T13:34+0300
2022-08-06T13:34+0300
2022-08-06T13:34+0300
dünya
dmitriy peskov
vladimir putin
soçi
recep tayyip erdoğan
ramzan kadirov
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Peskov, Putin’in dün Soçi’de Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bir araya geldiğini, görüşmede Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişiminin ele alındığını söyledi.“Putin, dün akşam Rusya-Türkiye görüşmelerinin ardından Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bir çalışma toplantısı düzenledi” diyen Peskov, görüşmede Çeçenistan’daki mevcut durumun ve bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi ile ilgili konuların masaya yatırıldığını ifade etti.
soçi
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dmitriy peskov, vladimir putin, soçi, recep tayyip erdoğan, ramzan kadirov
Kremlin Sözcüsü: Putin, Kadirov ile Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişimini görüştü
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Çeçen lider Ramzan Kadirov ile de görüştüğünü belirtti.
Peskov, Putin’in dün Soçi’de Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bir araya geldiğini, görüşmede Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişiminin ele alındığını söyledi.
“Putin, dün akşam Rusya-Türkiye görüşmelerinin ardından Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bir çalışma toplantısı düzenledi” diyen Peskov, görüşmede Çeçenistan’daki mevcut durumun ve bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi ile ilgili konuların masaya yatırıldığını ifade etti.