https://tr.sputniknews.com/20220806/kremlin-sozcusu-putin-kadirov-ile-cecenistanin-sosyal-ve-ekonomik-gelisimini-gorustu-1059584948.html

Kremlin Sözcüsü: Putin, Kadirov ile Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişimini görüştü

Kremlin Sözcüsü: Putin, Kadirov ile Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişimini görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Çeçen... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T13:34+0300

2022-08-06T13:34+0300

2022-08-06T13:34+0300

dünya

dmitriy peskov

vladimir putin

soçi

recep tayyip erdoğan

ramzan kadirov

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Peskov, Putin’in dün Soçi’de Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bir araya geldiğini, görüşmede Çeçenistan’ın sosyal ve ekonomik gelişiminin ele alındığını söyledi.“Putin, dün akşam Rusya-Türkiye görüşmelerinin ardından Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile bir çalışma toplantısı düzenledi” diyen Peskov, görüşmede Çeçenistan’daki mevcut durumun ve bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi ile ilgili konuların masaya yatırıldığını ifade etti.

soçi

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dmitriy peskov, vladimir putin, soçi, recep tayyip erdoğan, ramzan kadirov