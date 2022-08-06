https://tr.sputniknews.com/20220806/msb-yarin-4-gemi-daha-ukrayna-limanlarindan-cikis-yapacak-1059603210.html
MSB: Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
MSB: Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 4 geminin... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T22:35+0300
2022-08-06T22:35+0300
2022-08-06T22:41+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
odessa
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Milli Savunma Bakanlığı, yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yapacağını açıkladı.Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edildiği bildirildi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), odessa
MSB: Yarın 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
22:35 06.08.2022 (güncellendi: 22:41 06.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 4 geminin daha çıkışının planlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yapacağını açıkladı.
Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir."