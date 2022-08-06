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https://tr.sputniknews.com/20220806/oyuncu-semih-sergen-91-yasinda-hayatini-kaybetti-1059586149.html
Oyuncu Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Semih Sergen, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının oğulları Burak Sergen ve Toprak Sergen sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla, ünlü... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T14:49+0300
2022-08-06T15:09+0300
semih sergen
türkiye
vefat
oyuncu
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen hayatını kaybetti.Semih Sergen'in kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Burak Sergen Instagram hesabında babasıyla olan fotoğrafının altına, "Canım babacım elveda…" notunu düşerken Toprak Sergen ise babasının doğum tarihi olan 13-5-1931'i yazarak yanına sonsuzluk işareti ekledi.Sanatçı için 8 Ağustos'ta Ankara'da Küçük Tiyatro'da bir tören yapılacak. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.Sergen'in vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajlarıyla paylaştı.Semih Sergen kimdir? İstanbul'da 13 Mayıs 1931'de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı. Sanatçı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu.Konservatuvar için 1949'da Ankara'ya giderek, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954'te birincilikle bitirdi.Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı, 1996'te yaş haddinden emekli oldu.Gençliğinde marangozluktan, çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği ve boyacılığa kadar birçok iş yapan Sergen, tiyatroya 11 yaşında Sarıyer Tiyatrosu Çocuk Bölümünde başladı.Semih Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı.Yüzün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.Burak, Toprak, Yağmur, Burçak ve Emine Sergen'in babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220806/unlu-seslendirme-sanatcisi-sungun-babacan-hayatini-kaybetti-1059582205.html
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semih sergen, vefat, oyuncu

Oyuncu Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti

14:49 06.08.2022 (güncellendi: 15:09 06.08.2022)
© Fotoğraf : Twitter Semih Sergen
Semih Sergen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Oyuncu Semih Sergen, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının oğulları Burak Sergen ve Toprak Sergen sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla, ünlü oyuncunun vefatını duyurdu.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen hayatını kaybetti.
Semih Sergen'in kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Burak Sergen Instagram hesabında babasıyla olan fotoğrafının altına, "Canım babacım elveda…" notunu düşerken Toprak Sergen ise babasının doğum tarihi olan 13-5-1931'i yazarak yanına sonsuzluk işareti ekledi.
Sanatçı için 8 Ağustos'ta Ankara'da Küçük Tiyatro'da bir tören yapılacak. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Sergen'in vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajlarıyla paylaştı.

Semih Sergen kimdir?

İstanbul'da 13 Mayıs 1931'de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı. Sanatçı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu.
Konservatuvar için 1949'da Ankara'ya giderek, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954'te birincilikle bitirdi.
Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı, 1996'te yaş haddinden emekli oldu.
Gençliğinde marangozluktan, çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği ve boyacılığa kadar birçok iş yapan Sergen, tiyatroya 11 yaşında Sarıyer Tiyatrosu Çocuk Bölümünde başladı.
Semih Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı.
Yüzün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.
Burak, Toprak, Yağmur, Burçak ve Emine Sergen'in babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.
Sungun Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
YAŞAM
Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
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