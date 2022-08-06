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Rus diplomat: Stratejik saldırı silahları ile ilgili müzakereler için ABD'den somut öneri gelmedi
Rus diplomat: Stratejik saldırı silahları ile ilgili müzakereler için ABD'den somut öneri gelmedi
Rus diplomat Andrey Belousov, Moskova’ya stratejik saldırı silahları ile ilgili müzakereler için ABD'den herhangi bir somut öneri gelmediğini belirtti. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T13:47+0300
2022-08-06T13:47+0300
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Rusya’nın BM Genel Kurulu’ndaki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın konferansın başlangıcından önce Rusya'yla yeni bir nükleer silah anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Belousov, “Hazır olunduğuna dair beyan, hazır olunduğu anlamına gelmiyor” dedi ve böyle bir durumda ABD’nin kararlılığını gösteren somut bir takım önerilerin, sinyallerin gelmesi gerekirken gelmediğine dikkat çekti.Rus diplomat, “Bu açıklama, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nın açılışıyla ilgili ABD Başkanı için hazırlanmış siyasi bir bildiridir. Ve bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Bize somut herhangi bir şey gelmedi. Bu nedenle, bu hala sadece bir niyet beyanıdır” diye konuştu.ABD Başkanı’nın yaptığı konuşmada bir takım ön koşullara ilişkin göndermede bulunulduğunu da söyleyen Belousov, “Amerikalılar Rusya ile müzakere etmek istiyorsa bize net bir mesaj göndermeli, somut bir öneride bulunmalı ve herhangi bir ön koşula göndermede bulunmamalı” ifadelerini kullandı.Belousov ayrıca Rusya’nın, ABD'nin şu anda Yeni START anlaşmasının yerini alacak yeni anlaşma üzerinde Moskova ile yapıcı bir diyaloga hazır olduğundan emin olmadığını da sözlerine ekledi.
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rusya, abd

Rus diplomat: Stratejik saldırı silahları ile ilgili müzakereler için ABD'den somut öneri gelmedi

13:47 06.08.2022
© SputnikAndrey Belousov
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Sputnik
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Rus diplomat Andrey Belousov, Moskova’ya stratejik saldırı silahları ile ilgili müzakereler için ABD'den herhangi bir somut öneri gelmediğini belirtti.
Rusya’nın BM Genel Kurulu’ndaki heyetinin başkan yardımcısı Andrey Belousov, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın konferansın başlangıcından önce Rusya'yla yeni bir nükleer silah anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Belousov, “Hazır olunduğuna dair beyan, hazır olunduğu anlamına gelmiyor” dedi ve böyle bir durumda ABD’nin kararlılığını gösteren somut bir takım önerilerin, sinyallerin gelmesi gerekirken gelmediğine dikkat çekti.
Rus diplomat, “Bu açıklama, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nın açılışıyla ilgili ABD Başkanı için hazırlanmış siyasi bir bildiridir. Ve bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Bize somut herhangi bir şey gelmedi. Bu nedenle, bu hala sadece bir niyet beyanıdır” diye konuştu.
ABD Başkanı’nın yaptığı konuşmada bir takım ön koşullara ilişkin göndermede bulunulduğunu da söyleyen Belousov, “Amerikalılar Rusya ile müzakere etmek istiyorsa bize net bir mesaj göndermeli, somut bir öneride bulunmalı ve herhangi bir ön koşula göndermede bulunmamalı” ifadelerini kullandı.
Belousov ayrıca Rusya’nın, ABD'nin şu anda Yeni START anlaşmasının yerini alacak yeni anlaşma üzerinde Moskova ile yapıcı bir diyaloga hazır olduğundan emin olmadığını da sözlerine ekledi.
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