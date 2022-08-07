https://tr.sputniknews.com/20220807/ak-partili-celik-chp-gercekten-samimi-helallesirse-bunu-takdir-ederiz-1059623541.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP gerçekten samimi helalleşirse bunu takdir ederiz

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP gerçekten samimi helalleşirse bunu takdir ederiz

AK Partili Çelik, CHP'nin 'helalleşme' politikasını eleştirerek "Eğer gerçekten samimi bir helalleşme olursa, bu da parti kimliğinin kurumsal bir yapısı haline... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T15:01+0300

2022-08-07T15:01+0300

2022-08-07T15:04+0300

ömer çelik

politika

ak parti

chp

helallik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret edip, bir süre görüştü. Basına kapalı görüşme sonrası Çelik, gazetecilere konuştu.CHP'nin yürüttüğü 'helalleşme' politikasını eleştiren Çelik, "Şimdi bakıyorsunuz birisi çıkıyor, toplumun bir kesimini tehdit ediyor. Bir başkası çıkıyor onlar da toplumun başka kesimlerini tehdit ediyor. Hatta AK Parti ve Cumhur İttifakı'mıza oy veren vatandaşlarımızı tehdit etmeye, aşağılamaya kadar giden bir dil ve üslup var. Bunun neresinde helalleşmeden bahsedeceğiz? Bu helalleşmenin, bir hesaplaşmanın, rövanşist bir siyasetin alt başlığı olarak yürütüldüğünü görüyoruz" dedi.Mors alfabesi benzetmesiSöz konusu politikayı mors alfabesine benzeten Çelik, "Şimdi mors alfabesini, gözünüzün önünüze getirin. Bir nokta ve uzun çizgiler vardır. Kılıçdaroğlu konuştuğunda nokta şeklinde bir helalleşme oluyor. Hemen arkasından milletvekilleri ve partisinden uzun bir çizgi halinde; her türlü hesaplaşmanın, vatandaşla hesaplaşmanın, her türlü çarpık siyasetini hep beraber izliyoruz. Dolayısıyla burada helalleşme, saf ve temiz bir şekilde ortaya konulmuyor. Eğer gerçekten samimi bir helalleşme olursa, bu da parti kimliğinin kurumsal bir yapısı haline gelirse, bunu takdir ederiz. Şimdi gördüğümüzde ise bu yoktur" diye konuştu.'Devletin sahibi millettir'Yassıada zihniyetinden başlanarak helalleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle konuştu:Çelik, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile korumasının gazeteci Latif Şimşek'i darbetmesini de kınadı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/1059456470.html

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ömer çelik, ak parti, chp, helallik