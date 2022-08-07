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AK Partili Kandemir'den 'KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?' sorusuna yanıt
AK Partili Kandemir'den 'KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?' sorusuna yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "KPSS’nin iptal edilmesine neden olan skandalın arkasında FETÖ var mı?" sorusuna cevap verdi. Kandemir'den... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T13:31+0300
2022-08-07T13:31+0300
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ak parti
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erkan kandemir
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TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in açıklamaları şöyle:
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ak parti, kpss, erkan kandemir, kemal kılıçdaroğlu

AK Partili Kandemir'den 'KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?' sorusuna yanıt

13:31 07.08.2022
© AAErkan Kandemir
Erkan Kandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "KPSS’nin iptal edilmesine neden olan skandalın arkasında FETÖ var mı?" sorusuna cevap verdi. Kandemir'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili de açıklama geldi.
TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in açıklamaları şöyle:
('KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?' sorusuna) Hep birlikte göreceğiz. FETÖ’nün bu topluma verdiği en büyük zararlardan birisi bu. Bunların en büyük özelliği haksız rekabetlerle kendine müzahir insanları yukarı taşımak oldu. Mesele sadece örgüt değil, böyle bir zihniyete bir daha müsaade etmeyiz asla da müsaade etmeyeceğiz.
Bu jenerasyonu temsil eden birisi olarak ifade edeyim bu konulardaki (KPSS) manipülasyonları çok çirkin buluyorum. Aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu daha evvel de yaptı. Üniversite sınavından önce ‘Katarlı öğrencilere üniversitelerde sınavsız yer verecekler, hakkınızı gasp edecek’ dedi. Sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu konularda siyasetçiler konuşurken çok dikkat etmeleri lazım. Bunlar manipüle edilecek siyasete malzeme edilecek şeyler değil. Burada da anlamadan dinlemeden olaya vakfı olmadan söylenecek her şey milletimize zarar veriyor. Sonra Kılıçdaroğlu özür de dilemedi.
Sadece anketler üzerinden bir manipülasyonlar karşı karşıya değiliz. Sosyal medyada inanılmaz bir dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bunların tamamı CHP’nin başını çektiği manipülasyonu merkeze alan siyasetin uzantısı. AK Parti, anket firmasına ihtiyaç duyan bir siyasi hareket değil. Bizim her sokakta zaten arkadaşlarımız var. Çok dinamik bir yapı. Seçimden seçime sahaya çıkan bir siyasi hareket değiliz. Sürekli vatandaş içerisinde arkadaşlarımız, sürekli raporluyorlar. Kimse ‘Milletin iradesi şöyle tecelli edecektir’ diyemez. Biz milletin gönlüne talibiz zaten. Bizim şu andaki çalışmalarımızda gördüğümüz şey, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde girdiğimiz bütün seçimlerden daha yüksek oy alacağımızı gözlemliyorum.
İstanbul’da kar yağar insanlar evlerine gitmekte zorlanırlar, belediye başkanı kendi siyasal kariyerini konuşmak için biriyle randevulaşır. Ya da yağmur yağar vefatlar vardır ortalıkta inanılmaz bir sıkıntı vardır İstanbul’da, tatilde olmasını eleştirmiyoruz biz ama lütfedip kalkıp işin başına geçip yönetmek yerine tatiline devam eder…
Eğer biz kur faiz o eksene sıkışmış olsaydık, finansal sıkılaştırmayı yapmış olsaydık, Türkiye’de pandemiden sonra 10 milyon yeni işsiz üretirdik. Bir tercih yaptık, 25 milyondan 31 milyona yükseldi istihdam. İstihdam üreten, ihracata ve üretime dayalı bir model üretti Türkiye.
Kiralarla ilgili mesele son Bakanlar Kurulu toplantısının gündemindeydi. İlgili bakanımız Murat Kurum olağanüstü güzel bir hazırlık yapıyor. Biz bu süreç içerisinde TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık.
EYT konusunda kesin bir tarih vermek doğru değil, nihayetinde üzerine çalışılan formüller var. Bakanımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu senenin sonunda bu işi bitirmiş olacağız, yasalaştırma irademiz var.
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