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Bağcılar'da 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bağcılar'da 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bağcılar'da misafirliğe geldiği evde, annesi içeride otururken balkonda oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T12:20+0300
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türkiye
çorlu
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bağcılar
çocuk
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A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle birlikte Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği öğrenildi.Ailesiyle Çorlu'da yaşayan A.M.S., teyzesinin nişanı için İstanbul'a Bağcılar'a geldi. A.M.S. balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi. A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü. Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.
türkiye
çorlu
bağcılar
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çorlu, bina, bağcılar, çocuk

Bağcılar'da 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12:20 07.08.2022 (güncellendi: 12:26 07.08.2022)
© AAAmbulans, Kırıkkale
Ambulans, Kırıkkale - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Bağcılar'da misafirliğe geldiği evde, annesi içeride otururken balkonda oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.
A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle birlikte Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği öğrenildi.
Ailesiyle Çorlu'da yaşayan A.M.S., teyzesinin nişanı için İstanbul'a Bağcılar'a geldi. A.M.S. balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi. A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü.
Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.
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