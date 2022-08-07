https://tr.sputniknews.com/20220807/bagcilarda-8-kattan-dusen-2-yasindaki-cocuk-1059618691.html

Bağcılar'da 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bağcılar'da 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bağcılar'da misafirliğe geldiği evde, annesi içeride otururken balkonda oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T12:20+0300

2022-08-07T12:20+0300

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türkiye

çorlu

bina

bağcılar

çocuk

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A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle birlikte Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği öğrenildi.Ailesiyle Çorlu'da yaşayan A.M.S., teyzesinin nişanı için İstanbul'a Bağcılar'a geldi. A.M.S. balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi. A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü. Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.

türkiye

çorlu

bağcılar

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çorlu, bina, bağcılar, çocuk