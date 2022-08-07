https://tr.sputniknews.com/20220807/bakan-donmezden-kilicdarogluna-yalancinin-mumu-yatsiya-kadar-yanar-1059623715.html
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk’ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T15:10+0300
2022-08-07T15:10+0300
2022-08-07T15:17+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
fatih dönmez
elektrik kesintisi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla evinin elektriği kesik olan aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini dile getirdi.Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, fatih dönmez, elektrik kesintisi
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
15:10 07.08.2022 (güncellendi: 15:17 07.08.2022) Abone ol
Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk’ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini iddia etmesi üzerine Bakan Dönmez, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla evinin elektriği kesik olan aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini dile getirdi.
Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi.