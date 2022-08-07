'Barış Ağacı' halısı için 1 milyon 180 bin düğüm atıldı

Yaptıkları halıları dünyanın birçok ülkesine yolladıklarını söyleyen firma sahibi Nurhan Ör, "Bir Barış Ağacı yaptık. Dünyamızın geldiği durumu bir halıya resmetmek istedik. Dünyada yaşamış, isim yapmış insanları halının alt köşesinde resmetmeye çalıştık. Ortada Mustafa Kemal Atatürk yapıldı. Üst tarafta da bir beyaz ve bir esmer çocukla, sol tarafta barış güvercinleriyle sağ tarafta da dünyamızı koruyan bir gücün olduğunu hissettirmeye çalıştık. Havaya açılan ellerle dua ediyoruz ve dünyamızın barış dolu bir yer olmasını diliyoruz" dedi.