https://tr.sputniknews.com/20220807/cumhurbaskani-erdogan-somali-cumhurbaskani-mahmud-ile-telefonda-gorustu-1059630135.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T22:14+0300

2022-08-07T22:14+0300

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türkiye

somali

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü.Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

türkiye

somali

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somali, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı