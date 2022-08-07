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https://tr.sputniknews.com/20220807/dp-ordu-milletvekili-enginyurt-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1059620451.html
DP Ordu Milletvekili Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
DP Ordu Milletvekili Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T13:02+0300
2022-08-07T13:40+0300
türkiye
dp
cemal enginyurt
soruşturma
canlı yayın
darp
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.Öte yandan Şimşek, tv100 canlı yayınına bağlanarak olayla ilgili ilk kez konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220807/cemal-enginyurt-ve-latif-simsek-canli-yayinda-birbirine-girdi-1059606411.html
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dp, cemal enginyurt, soruşturma, canlı yayın, darp

DP Ordu Milletvekili Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

13:02 07.08.2022 (güncellendi: 13:40 07.08.2022)
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AA
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Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
TÜRKİYE
Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
01:24
Öte yandan Şimşek, tv100 canlı yayınına bağlanarak olayla ilgili ilk kez konuştu:
Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi.
Muhalefetten bir açıklama yok, beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı.
Burada bana attırdığı birkaç yumruk benim için şeref madalyasıdır. Çünkü ben orada devletin hakimini, savcısını, polisini savunurken saldırıya uğradım. Şimdi herkes düşünsün Cemal Enginyurt’un nasıl bir kişilik olduğunu.
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