DP Ordu Milletvekili Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi. Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi.

Muhalefetten bir açıklama yok, beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı. Muhalefetten bir açıklama yok, beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı.