https://tr.sputniknews.com/20220807/edirnede-bulgarca-tabelalar-tartisma-yaratti-belediye-once-halkin-diger-ihtiyaclariyla-ilgilensin-1059621865.html

Edirne'de Bulgarca tabelalar tartışma yarattı: Belediye önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin

Edirne'de Bulgarca tabelalar tartışma yarattı: Belediye önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte artan Bulgarca tabela ve afişler için komisyon kurulmasını istedi. Esnaf ile Burgar turistler ise Bulgarca afiş ve... 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T13:53+0300

2022-08-07T13:53+0300

2022-08-07T13:53+0300

edirne

bulgaristan

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Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'ye girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye girmeye başlayan Bulgarların sayısı, her geçen gün artıyor. Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkanların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkanlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı.Bulgarca tabelaların artması tartışma yaratırken, konu Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı'nda da gündeme geldi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi:'Tartışma çok gereksiz'Esnaf ile Bulgar turistler ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyledi.Kentteki giyim dükkanlarına çok sayıda Bulgarca afiş astırdığını belirten Metin Barmanbay, söz konusu tartışmanın çok gereksiz gördüğünü söyledi.Barmanbay, "Yakın zamanda en çok alışveriş yapan kesim, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz. Hem Türkçe hem Bulgarca reklamlarımız yeterince var. En çok reklam vergisini metrekare bazda kuruşu kuruşuna ödeyen esnafız. Evimin sağı solu önü arkası çukurlarla doluyken; zannediyorum başkanımın yapacak hiçbir işi kalmadı. Edirne Belediyesi, önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin" dedi.Bulgaristan'dan gelen Gülhan Ali, Bulgarca tabelaları olumlu olduğunu belirterek “Bence çok güzel olmuş. Çünkü insanlar zorlanıyor. Çok insan Türkçesini bilmedikleri için ne okuduklarını anlıyor ne de aradıklarını buluyor. Çok daha güzel olmuş. Burasının esnafı tamamen yabancı uyruklulardan yararlanıyor. Bilgi almak için çok daha iyi, daha fazlasını da yapmalı. Bazı ürünleri bilmiyorlar, adını söylemeyi bilmiyorlar, zorlanıyorlar. Bence azaltılmasın, artsın" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220727/pasaportsuz-giris-karari-sonrasi-bulgar-turistler-edirnede-memnunuz-daha-rahat-gelip-gidecegiz-1059206536.html

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