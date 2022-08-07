https://tr.sputniknews.com/20220807/justin-beiberdan-semdinli-halayi-paylasimi-1059607256.html
Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı
Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı
Ünlü sanatçı Justin Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T03:09+0300
2022-08-07T03:09+0300
2022-08-07T03:13+0300
yaşam
justin bieber
halay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053302654_0:97:3077:1827_1920x0_80_0_0_58ad32c305bb5e5b241168fd0fb029f7.jpg
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosuna yer verdi.Paylaşımda halay müziği yerine, rap şarkısı eşliğinde dans edildiği görülüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053302654_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_f3483be621c88cf4170d1f792ad6db88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
justin bieber, halay
Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı
03:09 07.08.2022 (güncellendi: 03:13 07.08.2022) Abone ol
Ünlü sanatçı Justin Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram
hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosuna yer verdi.
Paylaşımda halay müziği yerine, rap şarkısı eşliğinde dans edildiği görülüyor.