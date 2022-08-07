https://tr.sputniknews.com/20220807/justin-beiberdan-semdinli-halayi-paylasimi-1059607256.html

Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı

Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı

Ünlü sanatçı Justin Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

justin bieber

halay

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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosuna yer verdi.Paylaşımda halay müziği yerine, rap şarkısı eşliğinde dans edildiği görülüyor.

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justin bieber, halay