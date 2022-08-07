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Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı
Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı
Ünlü sanatçı Justin Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosuna yer verdi.Paylaşımda halay müziği yerine, rap şarkısı eşliğinde dans edildiği görülüyor.
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justin bieber, halay

Justin Bieber'dan 'Şemdinli halayı' paylaşımı

03:09 07.08.2022 (güncellendi: 03:13 07.08.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniJustin Bieber
Justin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Ünlü sanatçı Justin Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer'in halay videosuna yer verdi.
Paylaşımda halay müziği yerine, rap şarkısı eşliğinde dans edildiği görülüyor.
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