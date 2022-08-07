https://tr.sputniknews.com/20220807/kavsakta-yasanan-kazadan-mucize-kurtulus-1059605410.html

Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş

Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş

Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü. 07.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-07T00:36+0300

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türkiye

çorum

trafik kazası

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Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

türkiye

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çorum, trafik kazası