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https://tr.sputniknews.com/20220807/kavsakta-yasanan-kazadan-mucize-kurtulus-1059605410.html
Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş
Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş
Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
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çorum
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Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.
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çorum
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çorum, trafik kazası

Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş

00:36 07.08.2022
© İHA / BÜLENT ÖZKALELİÇorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü.
Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© İHA / BÜLENT ÖZKALELİ
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Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü.
Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.
Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.
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