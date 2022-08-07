https://tr.sputniknews.com/20220807/kavsakta-yasanan-kazadan-mucize-kurtulus-1059605410.html
Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş
Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş
Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü. 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T00:36+0300
2022-08-07T00:36+0300
2022-08-07T00:36+0300
türkiye
çorum
trafik kazası
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Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.
türkiye
çorum
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çorum, trafik kazası
Kavşakta yaşanan kazadan mucize kurtuluş
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Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü.
Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.
Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.