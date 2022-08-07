https://tr.sputniknews.com/20220807/kenan-dogulu-konserinde-polis-baskini-1059610436.html
Kenan Doğulu konserinde polis baskını
Kenan Doğulu konserinde polis baskını
İstanbul Sarıyer'de Kenan Doğulu'nun konserinde polis, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi, konseri... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T08:18+0300
2022-08-07T08:18+0300
2022-08-07T08:18+0300
yaşam
kenan doğulu
konser
telif
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
avukat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059610519_0:0:771:433_1920x0_80_0_0_3b6adf417e00811b892f9859df92934b.jpg
Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, Sarıyer'de alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Kenan Doğulu'nun konserinde ise ilginç bir de gelişme yaşandı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, polis eşliğinde konser alanına geldi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere baskın yaptı. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı. Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi. Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı. Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkılarını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059610519_88:0:665:433_1920x0_80_0_0_ad0eef6a6665dbb9f52e2151d4758aa3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kenan doğulu, konser, telif, türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), avukat
Kenan Doğulu konserinde polis baskını
Abone ol
İstanbul Sarıyer'de Kenan Doğulu'nun konserinde polis, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.
Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, Sarıyer'de alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Kenan Doğulu'nun konserinde ise ilginç bir de gelişme yaşandı.
MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, polis eşliğinde konser alanına geldi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere baskın yaptı.
MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı. Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi.
Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı. Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkılarını söyledi.