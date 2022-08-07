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Kosovalı yetkililer Rus gazeteci Aslamova'yı serbest bıraktı
Kosovalı yetkililer Rus gazeteci Aslamova'yı serbest bıraktı
Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi, Sırbistan sınırından Kosova'ya geçmeye çalışırken Kosova makamları tarafından gözaltına alınan muhabiri Darya Aslamova’nın... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T11:09+0300
2022-08-07T11:10+0300
dünya
kosova
rus
gazeteci
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Gazeteden yapılan açıklamada, dün Sırbistan sınırından Kosova'ya geçmeye çalışırken Kosova makamları tarafından gözaltına alınan Komsomolskaya Pravda muhabiri Darya Aslamova’nın bir süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Haberde, “Darya Aslamova ofisimizle temasa geçti ve Sırbistan-Kosova sınırındaki Raşka kasabasında olduğunu söyledi. Gözaltına alındıktan sonra 7 Ağustos gecesi Kosova makamları tarafından serbest bırakıldı, ardından kendi imkanlarıyla otobüsle sınıra ulaştı” ifadelerine yer verildi. Şu anda Rusya’nın Sırbistan Büyükelçiliği ile temas halinde olduğu Aslamova’nın, gözaltındayken kendisine Amerikalılarla takas edilebileceğinin veya Ukrayna'ya teslim edilebileceğinin söylendiğini anlattığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Aslamova, “Sabah saat 4 gibi sınıra ulaştım. Sırp sınır muhafızları da beni sorguya çekti. Neden sınırdışı damgası olmadığını öğrenmeye çalıştı” ifadelerini kullandı. Geçen gece Komsomolskaya Pravda gazetesinin muhabiri olan Darya Aslamova’nın Sırbistan sınırımdan Kosova'ya geçmeye çalışırken Kosova makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti. Kosova İçişleri Bakanı Celal Şvetsla, Aslamova'nın Rusya lehine casusluk yaptığı açıklamasında bulunmuş, ancak buna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştı. Komsomolskaya Pravda ise Aslamova’nın Kosova-Sırbistan gerginliği ile ilgili özel haber hazırlamak için görevli olarak Sırbistan’da olduğunu açıklamıştı.
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kosova, rus, gazeteci

Kosovalı yetkililer Rus gazeteci Aslamova'yı serbest bıraktı

11:09 07.08.2022 (güncellendi: 11:10 07.08.2022)
© Flickr / Mihajlo Maricicmedya - gazeteci - kamera
medya - gazeteci - kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© Flickr / Mihajlo Maricic
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Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi, Sırbistan sınırından Kosova'ya geçmeye çalışırken Kosova makamları tarafından gözaltına alınan muhabiri Darya Aslamova’nın serbest bırakıldığını açıkladı.
Gazeteden yapılan açıklamada, dün Sırbistan sınırından Kosova'ya geçmeye çalışırken Kosova makamları tarafından gözaltına alınan Komsomolskaya Pravda muhabiri Darya Aslamova’nın bir süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
Haberde, “Darya Aslamova ofisimizle temasa geçti ve Sırbistan-Kosova sınırındaki Raşka kasabasında olduğunu söyledi. Gözaltına alındıktan sonra 7 Ağustos gecesi Kosova makamları tarafından serbest bırakıldı, ardından kendi imkanlarıyla otobüsle sınıra ulaştı” ifadelerine yer verildi.
Şu anda Rusya’nın Sırbistan Büyükelçiliği ile temas halinde olduğu Aslamova’nın, gözaltındayken kendisine Amerikalılarla takas edilebileceğinin veya Ukrayna'ya teslim edilebileceğinin söylendiğini anlattığı ifade edildi.
Gazeteye konuşan Aslamova, “Sabah saat 4 gibi sınıra ulaştım. Sırp sınır muhafızları da beni sorguya çekti. Neden sınırdışı damgası olmadığını öğrenmeye çalıştı” ifadelerini kullandı. Geçen gece Komsomolskaya Pravda gazetesinin muhabiri olan Darya Aslamova’nın Sırbistan sınırımdan Kosova'ya geçmeye çalışırken Kosova makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Kosova İçişleri Bakanı Celal Şvetsla, Aslamova'nın Rusya lehine casusluk yaptığı açıklamasında bulunmuş, ancak buna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştı. Komsomolskaya Pravda ise Aslamova’nın Kosova-Sırbistan gerginliği ile ilgili özel haber hazırlamak için görevli olarak Sırbistan’da olduğunu açıklamıştı.
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