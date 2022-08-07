https://tr.sputniknews.com/20220807/kremlin-sozcusu-dvorkovicin-fide-baskanligina-yeniden-secilmesi-onemli-bir-olay-1059619799.html
Kremlin Sözcüsü: Dvorkoviç'in FIDE başkanlığına yeniden seçilmesi önemli bir olay
Kremlin Sözcüsü: Dvorkoviç'in FIDE başkanlığına yeniden seçilmesi önemli bir olay
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) başkanlık seçimlerini takip ettiğini, Arkadiy Dvorkoviç’in bu göreve yeniden... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T12:46+0300
2022-08-07T12:46+0300
2022-08-07T12:47+0300
arkadiy dvorkoviç
dmitriy peskov
satranç
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Sputnik’e konuşan Peskov, FIDE başkanlık seçimlerini rekabetçi olarak tanımladı ve Arkadiy Dvorkoviç’in çalışmalarının takdir edilerek kendisinin yeniden başkan seçilmesinin çok önemli bir olay olduğunu vurguladı. Rusya Satranç Federasyonu Mütevelli Heyeti Başkanı olan Peskov, “Hindistan'da düzenlenen konferansta gerçekleşen seçimler, dünya çapında pek çok kişinin ilgisini çekti. FIDE Başkanı’nın seçimi her zaman çok önemlidir, bu bir dünya olayıdır ve elbette ki biz, Rus vatandaşı olarak Dvorkoviç’i destekledik” diye konuştu. ‘Dünyada siyaset maalesef spora ve kültüre nüfuz ediyor, ki bu kabul edilemez’ Dünya genelinde siyasetin spora ve kültüre nüfuz ettiğini ve bunun Rusya açısından kabul edilemez olduğunu söyleyen Peskov, şöyle konuştu: “Siyaset elbette spor ve kültürle ilgili her alana yayılıyor, ki bu bizim hiç istemediğimiz ve kabul edilemez olan bir şeydir. Ancak bu, mücadele etmememiz gerektiği anlamına gelmez, mücadele etmeliyiz ve rekabetçi mücadeleyi kazanmalıyız.”
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arkadiy dvorkoviç, dmitriy peskov, satranç
Kremlin Sözcüsü: Dvorkoviç'in FIDE başkanlığına yeniden seçilmesi önemli bir olay
12:46 07.08.2022 (güncellendi: 12:47 07.08.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) başkanlık seçimlerini takip ettiğini, Arkadiy Dvorkoviç’in bu göreve yeniden seçilmesinin önemli bir olay olduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan Peskov, FIDE başkanlık seçimlerini rekabetçi olarak tanımladı ve Arkadiy Dvorkoviç’in çalışmalarının takdir edilerek kendisinin yeniden başkan seçilmesinin çok önemli bir olay olduğunu vurguladı.
Rusya Satranç Federasyonu Mütevelli Heyeti Başkanı olan Peskov, “Hindistan'da düzenlenen konferansta gerçekleşen seçimler, dünya çapında pek çok kişinin ilgisini çekti. FIDE Başkanı’nın seçimi her zaman çok önemlidir, bu bir dünya olayıdır ve elbette ki biz, Rus vatandaşı olarak Dvorkoviç’i destekledik” diye konuştu.
‘Dünyada siyaset maalesef spora ve kültüre nüfuz ediyor, ki bu kabul edilemez’
Dünya genelinde siyasetin spora ve kültüre nüfuz ettiğini ve bunun Rusya açısından kabul edilemez olduğunu söyleyen Peskov, şöyle konuştu: “Siyaset elbette spor ve kültürle ilgili her alana yayılıyor, ki bu bizim hiç istemediğimiz ve kabul edilemez olan bir şeydir. Ancak bu, mücadele etmememiz gerektiği anlamına gelmez, mücadele etmeliyiz ve rekabetçi mücadeleyi kazanmalıyız.”