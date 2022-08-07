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https://tr.sputniknews.com/20220807/plajda-sortunu-indirdigi-iddia-edilen-2-sahis-darp-edildi-1059631425.html
Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 şahıs darp edildi
Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 şahıs darp edildi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki vatandaş şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahıslardan biri ise denize... 07.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-07T23:53+0300
2022-08-07T23:53+0300
türkiye
sakarya
karasu
darp
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Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu. Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı. Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
sakarya
karasu
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sakarya, karasu, darp

Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 şahıs darp edildi

23:53 07.08.2022
© İHA / ESRA ANGÜNSakarya’nın Karasu ilçesinde iki vatandaş şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darp edildi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki vatandaş şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darp edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
© İHA / ESRA ANGÜN
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki vatandaş şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darp edildi.
Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.
Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı. Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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