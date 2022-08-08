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Fransa'da nehirde mahsur kalan balina için zaman daralıyor
Fransa'da nehirde mahsur kalan balina için zaman daralıyor
Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan ve sunulan bütün yiyecekleri reddeden beyaz balinaya vitamin takviyesi yapıldı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fransa, seine nehri, balina

Fransa'da nehirde mahsur kalan balina için zaman daralıyor

09:56 08.08.2022
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Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan ve sunulan bütün yiyecekleri reddeden beyaz balinaya vitamin takviyesi yapıldı.
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Ülke basınındaki haberlere göre, salı günü Seine Nehri'nde tespit edilen ve başkent Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki noktada sıkışıp kalan 4 metre uzunluğundaki balina, zayıf ve yorgun düştü.

Ülke basınındaki haberlere göre, salı günü Seine Nehri&#x27;nde tespit edilen ve başkent Paris&#x27;in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki noktada sıkışıp kalan 4 metre uzunluğundaki balina, zayıf ve yorgun düştü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Ülke basınındaki haberlere göre, salı günü Seine Nehri'nde tespit edilen ve başkent Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki noktada sıkışıp kalan 4 metre uzunluğundaki balina, zayıf ve yorgun düştü.

© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Yetkililerin donmuş ve canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balinanın stresli olduğu ve yiyecekleri reddettiği belirtildi.

Yetkililerin donmuş ve canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balinanın stresli olduğu ve yiyecekleri reddettiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Yetkililerin donmuş ve canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balinanın stresli olduğu ve yiyecekleri reddettiği belirtildi.

© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in Fransa Başkanı Lamya Essemlali, Fransız BFMTV'de yaptığı açıklamada, açık denize yeniden çıkabilmesi ve nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için veterinerlerin balinaya vitamin takviyesi ile antibiyotik enjekte ettiğini söyledi. Essemlali, balığın durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in Fransa Başkanı Lamya Essemlali, Fransız BFMTV&#x27;de yaptığı açıklamada, açık denize yeniden çıkabilmesi ve nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için veterinerlerin balinaya vitamin takviyesi ile antibiyotik enjekte ettiğini söyledi. Essemlali, balığın durumunun kritik olduğunu ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in Fransa Başkanı Lamya Essemlali, Fransız BFMTV'de yaptığı açıklamada, açık denize yeniden çıkabilmesi ve nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için veterinerlerin balinaya vitamin takviyesi ile antibiyotik enjekte ettiğini söyledi. Essemlali, balığın durumunun kritik olduğunu ifade etti.

© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Fransız basını, tuzlu sularda yaşam süren balinanın derisinde siyah beneklerin oluştuğunu, bunun nehrin sularıyla alakalı olup olmadığının henüz netleşmediğini aktardı. Diğer yandan bu yöntem işe yaramazsa riskli de olsa balinanın nehirden çıkarılarak Manş Deniz'ine bırakılması öngörülüyor.

Fransız basını, tuzlu sularda yaşam süren balinanın derisinde siyah beneklerin oluştuğunu, bunun nehrin sularıyla alakalı olup olmadığının henüz netleşmediğini aktardı. Diğer yandan bu yöntem işe yaramazsa riskli de olsa balinanın nehirden çıkarılarak Manş Deniz&#x27;ine bırakılması öngörülüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Fransız basını, tuzlu sularda yaşam süren balinanın derisinde siyah beneklerin oluştuğunu, bunun nehrin sularıyla alakalı olup olmadığının henüz netleşmediğini aktardı. Diğer yandan bu yöntem işe yaramazsa riskli de olsa balinanın nehirden çıkarılarak Manş Deniz'ine bırakılması öngörülüyor.

© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

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