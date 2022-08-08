Fransa'da nehirde mahsur kalan balina için zaman daralıyor

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Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in Fransa Başkanı Lamya Essemlali, Fransız BFMTV'de yaptığı açıklamada, açık denize yeniden çıkabilmesi ve nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için veterinerlerin balinaya vitamin takviyesi ile antibiyotik enjekte ettiğini söyledi. Essemlali, balığın durumunun kritik olduğunu ifade etti.