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8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü
8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü
İnsanlığın ilk zamanlarında avcı- toplayıcılara eşlik eden, yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayan ve en popüler evcil hayvanlar arasında yer alan kedileri... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, uluslararası kedi günü

8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü

13:01 08.08.2022
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İnsanlığın ilk zamanlarında avcı- toplayıcılara eşlik eden, yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayan ve en popüler evcil hayvanlar arasında yer alan kedileri onurlandırmak ve korumak için her yılın 8 Ağustos'u Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor.
© AA

Ev kedilerinin ortalama ağırlığı 2.7 kg ila 5. kg arasında değişiyor. Boy ise erkeklerde 71.1 cm, dişilerde 50.8 cm.

Ev kedilerinin ortalama ağırlığı 2.7 kg ila 5. kg arasında değişiyor. Boy ise erkeklerde 71.1 cm, dişilerde 50.8 cm. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Ev kedilerinin ortalama ağırlığı 2.7 kg ila 5. kg arasında değişiyor. Boy ise erkeklerde 71.1 cm, dişilerde 50.8 cm.

© AA

Köpek ve atların aksine kediler yürürken veya koşarken önce bir ön ve arka ayağını, ardından diğer ön ve arka ayağını ileri atarak ilerler. Kediler haricinde bir tek develer ve zürafalar bu şekilde yürüyor/ koşuyor.

Köpek ve atların aksine kediler yürürken veya koşarken önce bir ön ve arka ayağını, ardından diğer ön ve arka ayağını ileri atarak ilerler. Kediler haricinde bir tek develer ve zürafalar bu şekilde yürüyor/ koşuyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Köpek ve atların aksine kediler yürürken veya koşarken önce bir ön ve arka ayağını, ardından diğer ön ve arka ayağını ileri atarak ilerler. Kediler haricinde bir tek develer ve zürafalar bu şekilde yürüyor/ koşuyor.

© AA

Kedilerin vücudu çok esnek çünkü omurgasındaki omurlar insanlar olduğu gibi bağ dokularıyla değil kaslarla bir arada tutulur.

Kedilerin vücudu çok esnek çünkü omurgasındaki omurlar insanlar olduğu gibi bağ dokularıyla değil kaslarla bir arada tutulur. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Kedilerin vücudu çok esnek çünkü omurgasındaki omurlar insanlar olduğu gibi bağ dokularıyla değil kaslarla bir arada tutulur.

© AA

Kedilerin retinası ışığa karşı ekstra duyarlıdır çünkü gözlerinde guanin tabakası vardır. Bu da gözlerinin karanlıkta parlamasına yol açar.

Kedilerin retinası ışığa karşı ekstra duyarlıdır çünkü gözlerinde guanin tabakası vardır. Bu da gözlerinin karanlıkta parlamasına yol açar. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Kedilerin retinası ışığa karşı ekstra duyarlıdır çünkü gözlerinde guanin tabakası vardır. Bu da gözlerinin karanlıkta parlamasına yol açar.

© AA

Kedilerin kaşları, yanaklarındaki ve kulaklarındaki kıllar herhangi bir harekete karşı oldukça duyarlıdır.

Kedilerin kaşları, yanaklarındaki ve kulaklarındaki kıllar herhangi bir harekete karşı oldukça duyarlıdır. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Kedilerin kaşları, yanaklarındaki ve kulaklarındaki kıllar herhangi bir harekete karşı oldukça duyarlıdır.

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