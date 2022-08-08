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AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür etti
Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik "Sayın Putin, Soçi görüşmelerinde şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T18:00+0300
2022-08-08T18:35+0300
ömer çelik
mkyk
son dakika
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latif şimşek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuştu. Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-Latif Şimşek'e olan saldırıyı bir kez daha kınıyorum.-(Cemevlerine saldırı) Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.-Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza Soçi görüşmelerinde bizzat teşekkür etti.-Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir.-Helalleşmeden bahsedenlerin arzu ettiği şey, siyasete müdahale eden askeri vesayet mekanizması.-Cumhurbaşkanımız tahıl anlaşması ile ilgilenirken, coğrafya ve diplomasi bilmeyenler bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledi. Türkiye dünyanın her yerinde diplomatik çözüm üreten bir odak.-Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları, yabancı ülkelerde endişe yaratıyor. Ama sivillerin hedef alınmasından endişe duymuyorlar.-Ülkemizde misafir ettiğimiz göçmen kardeşlerimizi güvenli bir ortam sağlayıp ülkelerine göndereceğiz. Bu süreci yürütüyoruz
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ömer çelik, mkyk, son dakika, latif şimşek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür etti

18:00 08.08.2022 (güncellendi: 18:35 08.08.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik "Sayın Putin, Soçi görüşmelerinde şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür etti" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuştu. Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
-Latif Şimşek'e olan saldırıyı bir kez daha kınıyorum.
-(Cemevlerine saldırı) Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.
-Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza Soçi görüşmelerinde bizzat teşekkür etti.
-Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir.
-Helalleşmeden bahsedenlerin arzu ettiği şey, siyasete müdahale eden askeri vesayet mekanizması.
-Cumhurbaşkanımız tahıl anlaşması ile ilgilenirken, coğrafya ve diplomasi bilmeyenler bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledi. Türkiye dünyanın her yerinde diplomatik çözüm üreten bir odak.
-Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları, yabancı ülkelerde endişe yaratıyor. Ama sivillerin hedef alınmasından endişe duymuyorlar.
-Ülkemizde misafir ettiğimiz göçmen kardeşlerimizi güvenli bir ortam sağlayıp ülkelerine göndereceğiz. Bu süreci yürütüyoruz
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