https://tr.sputniknews.com/20220808/ak-parti-sozcusu-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1059663418.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür etti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür etti

Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik "Sayın Putin, Soçi görüşmelerinde şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T18:00+0300

2022-08-08T18:00+0300

2022-08-08T18:35+0300

ömer çelik

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latif şimşek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası konuştu. Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-Latif Şimşek'e olan saldırıyı bir kez daha kınıyorum.-(Cemevlerine saldırı) Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz.-Sayın Putin, şahsi girişimleri için Cumhurbaşkanımıza Soçi görüşmelerinde bizzat teşekkür etti.-Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir.-Helalleşmeden bahsedenlerin arzu ettiği şey, siyasete müdahale eden askeri vesayet mekanizması.-Cumhurbaşkanımız tahıl anlaşması ile ilgilenirken, coğrafya ve diplomasi bilmeyenler bunun önemsiz bir şey olduğunu söyledi. Türkiye dünyanın her yerinde diplomatik çözüm üreten bir odak.-Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları, yabancı ülkelerde endişe yaratıyor. Ama sivillerin hedef alınmasından endişe duymuyorlar.-Ülkemizde misafir ettiğimiz göçmen kardeşlerimizi güvenli bir ortam sağlayıp ülkelerine göndereceğiz. Bu süreci yürütüyoruz

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ömer çelik, mkyk, son dakika, latif şimşek