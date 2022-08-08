https://tr.sputniknews.com/20220808/britney-spearstan-cocuklar-annelerini-gormek-istemiyor-diyen-eski-esi-kevin-federlinea-yanit-1059646974.html

Britney Spears'tan 'Çocuklar annelerini görmek istemiyor' diyen eski eşi Kevin Federline'a yanıt

Britney Spears'tan 'Çocuklar annelerini görmek istemiyor' diyen eski eşi Kevin Federline'a yanıt

Çocuklarının kendisini görmek istemediğini söyleyen eski eşi Kevin Federline'a sert çıkan Britney Spears oğullarıyla ilişkisindeki sorunların sosyal medya... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T12:33+0300

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2022-08-08T12:34+0300

yaşam

britney spears

kevin federline

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Babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinden kurtulup varlıkları üstündeki kontrolü eline alan ve bir süre önce Sam Asghari ile nikah masasına oturan ABD'li şarkıcı Britney Spears şimdi de iki çocuğunun babası olan eski eşi Kevin Federline ile karşı karşıya geldi. Federline, Daily Mail sitesine verdiği demeçte oğulları 16 yaşındaki Sean Preston ve 15 yaşındaki Jayden James'in, anneleriyle görüşmeme kararı aldığını söyledi. "Son görüşmelerinden bu yana aylar geçti. Düğününe de gitmeme kararı almışlardı" diyen Federline, baba Jamie Spears'ın ise istemesi halinde çocukların hayatına yeniden dahil olabileceğini dile getirdi. Baba Jamie Spears hakkında taciz iddiaları ve torunlarına karşı uzaklaştırma kararı bulunuyor. Britney Spears ise bu röportaja Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. "Eski eşimin ben ve çocuklarım arasındaki ilişkiyi tartışmaya karar vermesi beni üzdü" diyen ve ergen yaştaki erkek çocuklarının hiçbir aile için kolay olmadığının altını çizen Britney Spears oğullarıyla arasının sosyal medyada paylaştığı çıplak pozları yüzünden bozulduğu iddiasını da reddetti. Sorunun bunun çok öncesinde başladığını ve oğullarına her şeyini verdiğini söyleyen Britney Spears "Bunu söyleyeceğim... Annem 'Çocukları babalarına VERMELİSİN' demişti. Vasilik sürecinde yaklaşık 15 yıl boyunca başkası tarafından kontrol edildim" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220610/britney-spears-iranli-nisanlisiyla-evlendi-55-saat-evli-kaldigi-eski-kocasi-dugunu-basti-1057226135.html

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britney spears, kevin federline