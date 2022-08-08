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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | ABD Temsilciler Meclisi üyesi Boebert: Ukrayna'ya sunulan yardımlar dolandırıcılık örneği
CANLI | ABD Temsilciler Meclisi üyesi Boebert: Ukrayna'ya sunulan yardımlar dolandırıcılık örneği
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Lauren Boebert, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Lauren Boebert, CBS kanalının Ukrayna'ya... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Temsilciler Meclisi üyesi Boebert: Ukrayna'ya sunulan yardımlar dolandırıcılık örneği

09:27 08.08.2022
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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Lauren Boebert, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Lauren Boebert, CBS kanalının Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların büyük kısmının yerine ulaşmadığını belirten haberini yorumlayarak, "Ukrayna'ya yardımların çoğunluğu dolandırıcılıktır" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Pink Floyd grubunun kurucu üyesi Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden’ı Ukrayna’da savaşı körüklemekle eleştirdi ve bunun için Biden’ın bir savaş suçlusu olduğunu söyledi.
Ukrayna’dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü 'Navi-Star' gemisi dün yapılan denetimlerin ardından İrlanda’ya gitmek üzere hareket ederek, İstanbul Boğazı’dan geçti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:37 08.08.2022
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: AB ülkeleri resesyonla karşı karşıya kalacak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna ihtilafı nedeniyle ekonomik bir gerileme ile karşı karşıya kalacağına inandığını söyledi.
Maaseudun Tulevaisuus gazetesine röportaj veren Niinistö, "Finlandiya ve diğer AB vatandaşları, ekonominin yıldan yıla büyümeyeceği gerçeğine alışmak zorunda kalacaklar. Bu, kalkınmanın aniden durması ve zorlukların artması nedeniyle Avrupa'yı olumsuz etkileyebilir" dedi.
Bu bağlamda temel görevlerinin NATO'ya katılım sürecine rağmen Finlandiya'nın kendi kendine yeterliliği ve gıda güvenliğini tesis etmek olduğuna işaret eden Niinistö, Ukrayna'daki krizin tırmanma riskinin dikkate alınmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Finlandiya lideri, "Rusya ile Batı arasındaki, özellikle Rusya ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin durumu, Ukrayna'daki durumun gelişimine de bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.
09:25 08.08.2022
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Boebert: Ukrayna'ya sunulan yardımlar dolandırıcılık örneği
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi mensubu Lauren Boebert, CBS kanalının Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların büyük kısmının yerine ulaşmadığını belirten haberini yorumladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Boebert, "Mart ayından bu yana tam olarak aynı şeyi söylediği için kaç kişiye Rus botu deniyor? CBS bunu gösterdiğine göre, bu tamamen normal. Her neyse, gerçeklerin ortaya çıkmasına sevindim. Ukrayna'ya yardımların çoğunluğu dolandırıcılıktır" dedi.
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