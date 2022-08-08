CANLI | ABD Temsilciler Meclisi üyesi Boebert: Ukrayna'ya sunulan yardımlar dolandırıcılık örneği

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Pink Floyd grubunun kurucu üyesi Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden’ı Ukrayna’da savaşı körüklemekle eleştirdi ve bunun için Biden’ın bir savaş suçlusu olduğunu söyledi.
Ukrayna’dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü 'Navi-Star' gemisi dün yapılan denetimlerin ardından İrlanda’ya gitmek üzere hareket ederek, İstanbul Boğazı’dan geçti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: