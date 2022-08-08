CANLI | ABD Temsilciler Meclisi üyesi Boebert: Ukrayna'ya sunulan yardımlar dolandırıcılık örneği

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: AB ülkeleri resesyonla karşı karşıya kalacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna ihtilafı nedeniyle ekonomik bir gerileme ile karşı karşıya kalacağına inandığını söyledi.

Maaseudun Tulevaisuus gazetesine röportaj veren Niinistö, "Finlandiya ve diğer AB vatandaşları, ekonominin yıldan yıla büyümeyeceği gerçeğine alışmak zorunda kalacaklar. Bu, kalkınmanın aniden durması ve zorlukların artması nedeniyle Avrupa'yı olumsuz etkileyebilir" dedi.

Bu bağlamda temel görevlerinin NATO'ya katılım sürecine rağmen Finlandiya'nın kendi kendine yeterliliği ve gıda güvenliğini tesis etmek olduğuna işaret eden Niinistö, Ukrayna'daki krizin tırmanma riskinin dikkate alınmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Finlandiya lideri, "Rusya ile Batı arasındaki, özellikle Rusya ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin durumu, Ukrayna'daki durumun gelişimine de bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.