https://tr.sputniknews.com/20220808/cem-kucuk-turkiye-olmasa-bazi-ulkeler-kelimenin-gercek-manasiyla-ac-kalkacakti-1059645665.html
Cem Küçük: Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı
Cem Küçük: Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolünü hatırlatarak, "Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı"... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T11:46+0300
2022-08-08T11:46+0300
2022-08-08T11:46+0300
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cem küçük
türkiye
rusya
tahıl
ukrayna
abd
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Financial Times'a konuşan bir Batılı yetkilinin, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesinin batıda endişeye neden olduğuna yönelik açıklamasını köşesine taşıdı.Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye’ye teşekkür etmesi gereken Batı bir de şirketlere Türkiye’yi terk mi edin diyecek? Batı eğer yeni bir ilişki istiyorsa öncelikle PKK ve FETÖ konularında adım atmalı. PKK/YPG’ye destekleri kesmeli. ABD öldürülen teröristlere başsağlığı dilememeli.Tahıl koridoru için Türkiye’nin kapısını çalmamalı Batı. Tamam Rusya’nın işgal girişimi yanlış. O zaman sorunu çözsün ABD ya da AB. Her şeyi sürüncemede bırakıp sonra da niye böyle oluyor diye şikâyet edilmez.İnsan bazen Batı’yı da anlamıyor. Neyi niçin şikâyet ettiğini de bilmiyoruz. Suriye meselesini öyle bıraktınız. Ukrayna size güveniyordu ama çaresiz kaldı. Üstelik bu kış gazı kesse bazı AB ülkeleri soğuktan donacak.Batı Soğuk Savaş’taki gibi tam biat istiyor ama o dönem geçti. Türkiye çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Bu kadar basit. Batı’nın anlamadığı da bu."
türkiye
rusya
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Cem Küçük: Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolünü hatırlatarak, "Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Financial Times'a konuşan bir Batılı yetkilinin, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesinin batıda endişeye neden olduğuna yönelik açıklamasını köşesine taşıdı.
Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’ye teşekkür etmesi gereken Batı bir de şirketlere Türkiye’yi terk mi edin diyecek? Batı eğer yeni bir ilişki istiyorsa öncelikle PKK ve FETÖ konularında adım atmalı. PKK/YPG’ye destekleri kesmeli. ABD öldürülen teröristlere başsağlığı dilememeli.
Tahıl koridoru için Türkiye’nin kapısını çalmamalı Batı. Tamam Rusya’nın işgal girişimi yanlış. O zaman sorunu çözsün ABD ya da AB. Her şeyi sürüncemede bırakıp sonra da niye böyle oluyor diye şikâyet edilmez.
İnsan bazen Batı’yı da anlamıyor. Neyi niçin şikâyet ettiğini de bilmiyoruz. Suriye meselesini öyle bıraktınız. Ukrayna size güveniyordu ama çaresiz kaldı. Üstelik bu kış gazı kesse bazı AB ülkeleri soğuktan donacak.
Batı Soğuk Savaş’taki gibi tam biat istiyor ama o dönem geçti. Türkiye çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Bu kadar basit. Batı’nın anlamadığı da bu."