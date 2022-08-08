https://tr.sputniknews.com/20220808/cemal-enginyurt-latif-simsekten-ozur-diledi-1059662428.html

Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'ten özür diledi

Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'ten özür diledi

Katıldığı bir televizyon programında koruması olduğu iddia edilen bir kişiyle birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldıran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T17:39+0300

2022-08-08T17:39+0300

2022-08-08T17:39+0300

politika

cemal enginyurt

latif şimşek

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104133/02/1041330298_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_a5ac48052e4e30fb0bf411862714714c.jpg

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek’e fiziki saldırıda bulunmuştu.Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen kişi tutuklanmıştı.Özür dilediCemal Enginyurt, bugün yaptığı açıklamayla Latif Şimşek'ten özür diledi.Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:ce''6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında "KPPS sorularının çalınması, son günlerde cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6’lu masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği” gibi ağır, tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak "Polis ve Devlet düşmanı" suçlamaları karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.Bu itibarla gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunca bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne gayri resmi bir korumam bulunmaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.''

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cemal enginyurt, latif şimşek, kavga