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Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'ten özür diledi
Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'ten özür diledi
Katıldığı bir televizyon programında koruması olduğu iddia edilen bir kişiyle birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldıran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:39+0300
2022-08-08T17:39+0300
politika
cemal enginyurt
latif şimşek
kavga
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek’e fiziki saldırıda bulunmuştu.Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen kişi tutuklanmıştı.Özür dilediCemal Enginyurt, bugün yaptığı açıklamayla Latif Şimşek'ten özür diledi.Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:ce''6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında "KPPS sorularının çalınması, son günlerde cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6’lu masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği” gibi ağır, tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak "Polis ve Devlet düşmanı" suçlamaları karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.Bu itibarla gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunca bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne gayri resmi bir korumam bulunmaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.''
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cemal enginyurt, latif şimşek, kavga

Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'ten özür diledi

17:39 08.08.2022
© AAMHP'li Cemal Enginyurt
MHP'li Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Katıldığı bir televizyon programında koruması olduğu iddia edilen bir kişiyle birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldıran DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, özür diledi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek’e fiziki saldırıda bulunmuştu.
Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen kişi tutuklanmıştı.

Özür diledi

Cemal Enginyurt, bugün yaptığı açıklamayla Latif Şimşek'ten özür diledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:ce
''6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında "KPPS sorularının çalınması, son günlerde cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6’lu masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği” gibi ağır, tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak "Polis ve Devlet düşmanı" suçlamaları karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.

Bu itibarla gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.
Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunca bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne gayri resmi bir korumam bulunmaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.''
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