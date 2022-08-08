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https://tr.sputniknews.com/20220808/et-ve-sut-kurumu-kuzu-toklu-alim-fiyatinin-kilogram-basina-90-liraya-cikarildigini-acikladi-1059657873.html
Et ve Süt Kurumu kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını açıkladı
Et ve Süt Kurumu kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını açıkladı
Et ve Süt Kurumu, bugünden geçerli olmak üzere kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını duyurdu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T15:31+0300
2022-08-08T15:31+0300
yaşam
kuzu
et ve süt kurumu
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Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, Kurumun, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde üreticinin alın terinin korunması için bazı tedbirler aldığı hatırlatıldı.Bu kapsamda kuzu karkas alım fiyatının kilogram başına 88 liradan 90 liraya çıkarıldığı, iç tüketimin artırılması amacıyla da kurumun perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildiği, kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatının en az kilogram başına 92 lira olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, alınan bu tedbirlerle kuzu karkas fiyatlarının piyasada kilogram başına 85 liradan ortalama 90-95 liraya yükseldiği kaydedildi.Piyasa fiyatlarının günlük takip edildiğine işaret edilen açıklamada, ESK'nin bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogram başına 82 liradan, primlerle 90 liraya çıkardığı bildirildi.Kurumun açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"ESK'nin piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirler hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamak içindir. Bu bağlamda, ESK'nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz."
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kuzu, et ve süt kurumu

Et ve Süt Kurumu kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını açıkladı

15:31 08.08.2022
© AAKoyun, kurban
Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Et ve Süt Kurumu, bugünden geçerli olmak üzere kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, Kurumun, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde üreticinin alın terinin korunması için bazı tedbirler aldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda kuzu karkas alım fiyatının kilogram başına 88 liradan 90 liraya çıkarıldığı, iç tüketimin artırılması amacıyla da kurumun perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildiği, kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatının en az kilogram başına 92 lira olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, alınan bu tedbirlerle kuzu karkas fiyatlarının piyasada kilogram başına 85 liradan ortalama 90-95 liraya yükseldiği kaydedildi.
Piyasa fiyatlarının günlük takip edildiğine işaret edilen açıklamada, ESK'nin bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogram başına 82 liradan, primlerle 90 liraya çıkardığı bildirildi.
Kurumun açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"ESK'nin piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirler hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamak içindir. Bu bağlamda, ESK'nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz."
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