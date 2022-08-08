https://tr.sputniknews.com/20220808/havayolu-firmasi-qantastan-yoneticilerine-isci-yok-bagajlari-bir-sure-siz-tasiyin-1059639762.html
Havayolu firması Qantas'tan yöneticilerine: İşçi yok, bagajları bir süre siz taşıyın
Havayolu firması Qantas'tan yöneticilerine: İşçi yok, bagajları bir süre siz taşıyın
Koronavirüs pandemisinde uçuşlar azaldığı için boşta kalan personeli işten çıkaran ama şimdi işlerin normale dönmesiyle yolcu yoğunluğuna yetişmeye zorlanan ve... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
qantas havayolları
bagaj
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Avustralya merkezli havayolu firması Qantas, merkez ofisten üst düzey isimlerin üç aylığına kendi işlerini bırakıp tam zamanlı olarak bagaj taşıma işiyle uğraşmasını istiyor. Firmanın operasyon direktörü Colin Hughes'tan yöneticilere yollanan bilgi notunda Sydney ve Melbourne havalimanlarında vardiyalı görev yapacak 100 kişiye ihtiyaç olduğu belirtildi. Bunu yapmaya gönüllü olanların görevleri arasında uçağa bagaj yüklenmesi, bagajların uçaktan boşaltılması ve bagajların hem uçaklara hem de terminaller arası taşınmasına yardımcı olan araçların sürülmesi yer alıyor. Başvuranların 32 kg'a kadar ağırlık kaldırabiliyor olması gerekiyor. Avustralya'nın ulusal havayolu firması olan Qantas haziran ayında planlı uçuşlarının 8.1'ini iptal etti, bu da Qantas'ı ülkenin en az güvenilir havayolu firması yapmaya yetiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220725/havada-kaos-katmerleniyor-lufthansanin-yer-hizmetleri-calisanlari-carsamba-gunu-greve-gidiyor-1059112879.html
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qantas havayolları, bagaj
Havayolu firması Qantas'tan yöneticilerine: İşçi yok, bagajları bir süre siz taşıyın
09:42 08.08.2022 (güncellendi: 09:43 08.08.2022) Abone ol
Koronavirüs pandemisinde uçuşlar azaldığı için boşta kalan personeli işten çıkaran ama şimdi işlerin normale dönmesiyle yolcu yoğunluğuna yetişmeye zorlanan ve özellikle bagaj konusunda büyük sıkıntı yaşayan havalimanı işletmelerinden ümidi kesen Qantas Havayolları kendi işini kendi görmeye karar verdi.
Avustralya merkezli havayolu firması Qantas, merkez ofisten üst düzey isimlerin üç aylığına kendi işlerini bırakıp tam zamanlı olarak bagaj taşıma işiyle uğraşmasını istiyor.
Firmanın operasyon direktörü Colin Hughes'tan yöneticilere yollanan bilgi notunda Sydney ve Melbourne havalimanlarında vardiyalı görev yapacak 100 kişiye ihtiyaç olduğu belirtildi. Bunu yapmaya gönüllü olanların görevleri arasında uçağa bagaj yüklenmesi, bagajların uçaktan boşaltılması ve bagajların hem uçaklara hem de terminaller arası taşınmasına yardımcı olan araçların sürülmesi yer alıyor. Başvuranların 32 kg'a kadar ağırlık kaldırabiliyor olması gerekiyor.
Avustralya'nın ulusal havayolu firması olan Qantas haziran ayında planlı uçuşlarının 8.1'ini iptal etti, bu da Qantas'ı ülkenin en az güvenilir havayolu firması yapmaya yetiyor.