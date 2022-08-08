https://tr.sputniknews.com/20220808/henri-barkey-18-temmuz-gecesi-asli-ile-yemek-yedim-2-gun-sonra-abdye-dondum-1059674647.html
Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu
Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu
Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:06+0300
2022-08-08T23:06+0300
2022-08-08T23:13+0300
henri barkey
aslı aydıntaşbaş
osman kavala
türkiye
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Tele 1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Henri Barkey, Betül Begümhan Aydoğan ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verdi.Yayın sırasında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya 'casusluk' suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine dair açıklamalarda bulunan Henri Barkey, "18 Temmuz gecesi Aslı'yla yemek yedim. 2 gün sonra ABD'ye döndüm. Kiminle yemek yediğimi saklamadım. 2016'da herkes biliyordu Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğimi, Osman Kavala ile karşılaştığımı. Bu gizli bir şey değildi. Medya benim Osman'la yemek yediğimi söyledi" dedi.Barkey, sözlerine şöyle devam etti:'Osman Kavala’nın çevresi Aslı’ya kızgın'"Konuştuğum Osman Bey'e çok yakın insanlar, saygın bir isimle de konuştum geçen gün son derece kızgın şu anda Aslı'ya"
https://tr.sputniknews.com/20220807/henri-barkeyle-asli-aydintasbas-arasinda-osman-kavala-ile-yemek-tartismasi-1059606656.html
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henri barkey, aslı aydıntaşbaş, osman kavala
Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu
23:06 08.08.2022 (güncellendi: 23:13 08.08.2022) Abone ol
Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine dair Henri Barkey, "18 Temmuz gecesi Aslı'yla yemek yedim. 2 gün sonra ABD'ye döndüm. Kiminle yemek yediğimi saklamadım" açıklamasını yaptı.
Tele 1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Henri Barkey, Betül Begümhan Aydoğan ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verdi.
Yayın sırasında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya 'casusluk' suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine dair açıklamalarda bulunan Henri Barkey, "18 Temmuz gecesi Aslı'yla yemek yedim. 2 gün sonra ABD'ye döndüm. Kiminle yemek yediğimi saklamadım. 2016'da herkes biliyordu Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğimi, Osman Kavala ile karşılaştığımı. Bu gizli bir şey değildi. Medya benim Osman'la yemek yediğimi söyledi" dedi.
Barkey, sözlerine şöyle devam etti:
"Aslı'nın ismini tek başıma kendim ifşa etmek istemedim. Türkiye'de kimse bana sormadı zaten. Bazı arkadaşlarım biliyordu, Aslı ile yemek yediğimi söylemiştim. Aslı "manidar" diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit. Aslı "ben orada değildim" demeye başladı. Ardından bana duyumlar gelmeye başladı, benim hakkımda ağır şeyler söylemeye başladı. Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim."
'Osman Kavala’nın çevresi Aslı’ya kızgın'
"Konuştuğum Osman Bey'e çok yakın insanlar, saygın bir isimle de konuştum geçen gün son derece kızgın şu anda Aslı'ya"