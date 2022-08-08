Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220808/henri-barkey-18-temmuz-gecesi-asli-ile-yemek-yedim-2-gun-sonra-abdye-dondum-1059674647.html
Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu
Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu
Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:06+0300
2022-08-08T23:13+0300
henri barkey
aslı aydıntaşbaş
osman kavala
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059675063_151:0:1150:562_1920x0_80_0_0_e0463b8be7661089c7c872231e5706fc.jpg
Tele 1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Henri Barkey, Betül Begümhan Aydoğan ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verdi.Yayın sırasında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya 'casusluk' suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine dair açıklamalarda bulunan Henri Barkey, "18 Temmuz gecesi Aslı'yla yemek yedim. 2 gün sonra ABD'ye döndüm. Kiminle yemek yediğimi saklamadım. 2016'da herkes biliyordu Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğimi, Osman Kavala ile karşılaştığımı. Bu gizli bir şey değildi. Medya benim Osman'la yemek yediğimi söyledi" dedi.Barkey, sözlerine şöyle devam etti:'Osman Kavala’nın çevresi Aslı’ya kızgın'"Konuştuğum Osman Bey'e çok yakın insanlar, saygın bir isimle de konuştum geçen gün son derece kızgın şu anda Aslı'ya"
https://tr.sputniknews.com/20220807/henri-barkeyle-asli-aydintasbas-arasinda-osman-kavala-ile-yemek-tartismasi-1059606656.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059675063_276:0:1025:562_1920x0_80_0_0_ed2da46b225c7db044da14dc408aa416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
henri barkey, aslı aydıntaşbaş, osman kavala

Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu

23:06 08.08.2022 (güncellendi: 23:13 08.08.2022)
© Fotoğraf : TELE 1Henri Barkey
Henri Barkey - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Fotoğraf : TELE 1
Abone olTelegram
Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine dair Henri Barkey, "18 Temmuz gecesi Aslı'yla yemek yedim. 2 gün sonra ABD'ye döndüm. Kiminle yemek yediğimi saklamadım" açıklamasını yaptı.
Tele 1 televizyon kanalında canlı yayına katılan Henri Barkey, Betül Begümhan Aydoğan ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verdi.
Yayın sırasında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya 'casusluk' suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine dair açıklamalarda bulunan Henri Barkey, "18 Temmuz gecesi Aslı'yla yemek yedim. 2 gün sonra ABD'ye döndüm. Kiminle yemek yediğimi saklamadım. 2016'da herkes biliyordu Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğimi, Osman Kavala ile karşılaştığımı. Bu gizli bir şey değildi. Medya benim Osman'la yemek yediğimi söyledi" dedi.
Barkey, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslı'nın ismini tek başıma kendim ifşa etmek istemedim. Türkiye'de kimse bana sormadı zaten. Bazı arkadaşlarım biliyordu, Aslı ile yemek yediğimi söylemiştim. Aslı "manidar" diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit. Aslı "ben orada değildim" demeye başladı. Ardından bana duyumlar gelmeye başladı, benim hakkımda ağır şeyler söylemeye başladı. Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim."

'Osman Kavala’nın çevresi Aslı’ya kızgın'

"Konuştuğum Osman Bey'e çok yakın insanlar, saygın bir isimle de konuştum geçen gün son derece kızgın şu anda Aslı'ya"
Eski CIA uzmanı Henri J. Barkey - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
Türkiye
Henri Barkey’le Aslı Aydıntaşbaş arasında 'Osman Kavala ile yemek' tartışması
Dün, 01:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала