Henri Barkey: 18 Temmuz gecesi Aslı ile yemek yedim, 2 gün sonra ABD'ye döndüm, herkes biliyordu

"Aslı'nın ismini tek başıma kendim ifşa etmek istemedim. Türkiye'de kimse bana sormadı zaten. Bazı arkadaşlarım biliyordu, Aslı ile yemek yediğimi söylemiştim. Aslı "manidar" diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit. Aslı "ben orada değildim" demeye başladı. Ardından bana duyumlar gelmeye başladı, benim hakkımda ağır şeyler söylemeye başladı. Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim."