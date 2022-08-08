https://tr.sputniknews.com/20220808/kavaladan-yemek-aciklamasi-barkey-kendisi-ile-yemek-yiyen-kisinin-ben-olmadigimi-acikladi-1059654545.html

Kavala'dan 'yemek' açıklaması: 'Barkey, kendisi ile yemek yiyen kişinin ben olmadığımı açıkladı'

Kavala'dan 'yemek' açıklaması: 'Barkey, kendisi ile yemek yiyen kişinin ben olmadığımı açıkladı'

Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T14:13+0300

2022-08-08T14:13+0300

2022-08-08T14:13+0300

türkiye

osman kavala

gezi

dava

henri barkey

yemek

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Osman Kavala, "Henri Barkey, kendisi ile yemek yiyen kişinin ben olmadığımı açıkladı, savcılık bu gerçeği baştan beri gayet iyi biliyordu" açıklamasında bulundu.Yazılı olarak yaptığı açıklamasında Kavala, "Emniyet görevlileri lokantada yaptıkları araştırmada, o akşam kimlerin hangi masalarda oturduğu bilgisine ulaşmıştı; Emniyet’te yapılan sorgumda da bu durum teyit edilmişti. 'Gezi olaylarını organize etmek' ve '15 Temmuz darbe girişimine katılmak' suçlamalarıyla karşılaştığım sorgulama sırasında, Barkey ile lokantada sadece selamlaşmış ve ayaküstü konuşmuş olmamdan söz edilmişti ve bu, aramızda temas olduğunun delili olarak gösterilmişti. Ancak, Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından sonra hazırlanan, benim Barkey ile 15 Temmuz darbe girişimini organize ettiğimi ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğumu içeren ikinci iddianamede, bu olay planlı bir buluşma ve bir görüşme olarak değiştirildi" ifadesini kullandı.Kavala ayrıca şunları kaydetti:'İkinci iddianamede yapılan tek manipülasyon bu değildi''Henri Barkey ile yemek yediğim iddiası bu davranışın küçük ama oldukça aydınlatıcı bir örneği'

https://tr.sputniknews.com/20220807/henri-barkeyle-asli-aydintasbas-arasinda-osman-kavala-ile-yemek-tartismasi-1059606656.html

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osman kavala, gezi, dava, henri barkey, yemek