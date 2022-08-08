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Maliki, Sadr'ın çağrısını reddetti: Erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz
Maliki, Sadr'ın çağrısını reddetti: Erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz
Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, anayasa ve rejim değişikliğiyle erken seçim kararının ancak Meclis tarafından... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:13+0300
2022-08-08T23:13+0300
dünya
irak
mukteda el-sadr
nuri el maliki
seçim
erken seçim
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Maliki, yaptığı görüntülü konuşmada, siyasi hasmı olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın "erken seçim ve anayasa ile rejim değişikliği" talebine karşı çıktı."Irak halkı farklı etnik ve mezhebi bileşenlerden oluşuyor" diyen Maliki, "Hiç kimsenin kişisel iradesi halka dayatılamaz. Halkın iradesi esastır. Ne erken seçim, ne de anayasa ve rejim değişikliği olmayacak. Bunlara ancak Meclis toplanınca karar verir" şeklinde konuştu.Maliki, 10 Ekim tarihinde yapılan seçimlerde oylarını artırarak 329 sandalyeli Meclis'te 40'a yakın milletvekili kazanmıştı.Sadr, Meclis'in feshedilip anayasa ve parlamenter rejimin değiştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.- Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştıIrak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Nuri Maliki, Sadr yanlılarının Yeşil Bölge baskınını eleştirerek bölgeyi terketmelerini istemişti.Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
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irak, mukteda el-sadr, nuri el maliki, seçim, erken seçim

Maliki, Sadr'ın çağrısını reddetti: Erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz

23:13 08.08.2022
© REUTERS / Thaier Al-SudaniNuri el Maliki
Nuri el Maliki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, anayasa ve rejim değişikliğiyle erken seçim kararının ancak Meclis tarafından alınabileceğini söyledi.
Maliki, yaptığı görüntülü konuşmada, siyasi hasmı olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın "erken seçim ve anayasa ile rejim değişikliği" talebine karşı çıktı.
"Irak halkı farklı etnik ve mezhebi bileşenlerden oluşuyor" diyen Maliki, "Hiç kimsenin kişisel iradesi halka dayatılamaz. Halkın iradesi esastır. Ne erken seçim, ne de anayasa ve rejim değişikliği olmayacak. Bunlara ancak Meclis toplanınca karar verir" şeklinde konuştu.
Maliki, 10 Ekim tarihinde yapılan seçimlerde oylarını artırarak 329 sandalyeli Meclis'te 40'a yakın milletvekili kazanmıştı.
Sadr, Meclis'in feshedilip anayasa ve parlamenter rejimin değiştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

- Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.
Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.
Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Nuri Maliki, Sadr yanlılarının Yeşil Bölge baskınını eleştirerek bölgeyi terketmelerini istemişti.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
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