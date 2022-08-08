https://tr.sputniknews.com/20220808/narkotik-subenin-gozaltina-aldigi-3-universite-ogrencisi-tutuklandi-1059669069.html

Narkotik şubenin gözaltına aldığı 3 üniversite öğrencisi tutuklandı

Narkotik şubenin gözaltına aldığı 3 üniversite öğrencisi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T21:06+0300

2022-08-08T21:06+0300

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türkiye

narkotik

gözaltı

üniversite

aydın

efeler

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 135 Sokak üzerindeki bir apartmanda üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı. Eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametinde satışa hazır hale getirilmiş 150 fişek skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.Y., R.S. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

aydın

efeler

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narkotik, gözaltı, üniversite, aydın, efeler