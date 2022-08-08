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Narkotik şubenin gözaltına aldığı 3 üniversite öğrencisi tutuklandı
Narkotik şubenin gözaltına aldığı 3 üniversite öğrencisi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
narkotik
gözaltı
üniversite
aydın
efeler
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 135 Sokak üzerindeki bir apartmanda üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı. Eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametinde satışa hazır hale getirilmiş 150 fişek skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.Y., R.S. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
aydın
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narkotik, gözaltı, üniversite, aydın, efeler

Narkotik şubenin gözaltına aldığı 3 üniversite öğrencisi tutuklandı

21:06 08.08.2022
© İHA / UĞUR ESERAydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 135 Sokak üzerindeki bir apartmanda üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.
Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı.
Eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametinde satışa hazır hale getirilmiş 150 fişek skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.Y., R.S. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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