https://tr.sputniknews.com/20220808/norvecte-turisti-yaralayan-kutup-ayisi-olduruldu-1059664095.html

Norveç'te turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü

Norveç'te turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü

Norveç'te 25 doğa gezgininin bulunduğu kampa girip Fransız bir turisti yaralayan kutup ayısına uzaklaşması için ateş açıldı. Kutup ayısı daha sonra yaralarının... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T18:37+0300

2022-08-08T18:37+0300

2022-08-08T18:37+0300

dünya

norveç

kutup ayısı

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Norveç’in Svalbard Adası'nda kampa girerek bir Fransız turisti yaralayan kutup ayısı vurularak öldürüldü.Norveç’in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi.Kampçılardan 40 yaşlarındaki Fransız kadın turisti kolundan yaralayan kutup ayısı, uzaklaşması için açılan ateş sonucu yaralandı. Turist, helikopterle takımadanın en büyük kenti Longyearbyen’e kaldırıldı.Yerel güvenlik güçleri, kutup ayısını, yaralarının fazla olması nedeniyle vurarak öldürdü.Kuzey kutbunun Norveç’e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300’ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.

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norveç, kutup ayısı