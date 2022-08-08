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Norveç'te turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü
Norveç'te turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü
Norveç'te 25 doğa gezgininin bulunduğu kampa girip Fransız bir turisti yaralayan kutup ayısına uzaklaşması için ateş açıldı. Kutup ayısı daha sonra yaralarının... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T18:37+0300
2022-08-08T18:37+0300
dünya
norveç
kutup ayısı
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Norveç’in Svalbard Adası'nda kampa girerek bir Fransız turisti yaralayan kutup ayısı vurularak öldürüldü.Norveç’in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi.Kampçılardan 40 yaşlarındaki Fransız kadın turisti kolundan yaralayan kutup ayısı, uzaklaşması için açılan ateş sonucu yaralandı. Turist, helikopterle takımadanın en büyük kenti Longyearbyen’e kaldırıldı.Yerel güvenlik güçleri, kutup ayısını, yaralarının fazla olması nedeniyle vurarak öldürdü.Kuzey kutbunun Norveç’e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300’ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.
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norveç, kutup ayısı

Norveç'te turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü

18:37 08.08.2022
© Sputnik / Максим Деминов / Fotoğraf bankasına girkutup ayısı
kutup ayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Максим Деминов
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Norveç'te 25 doğa gezgininin bulunduğu kampa girip Fransız bir turisti yaralayan kutup ayısına uzaklaşması için ateş açıldı. Kutup ayısı daha sonra yaralarının fazla olması nedeniyle öldürüldü.
Norveç’in Svalbard Adası'nda kampa girerek bir Fransız turisti yaralayan kutup ayısı vurularak öldürüldü.
Norveç’in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi.

Kampçılardan 40 yaşlarındaki Fransız kadın turisti kolundan yaralayan kutup ayısı, uzaklaşması için açılan ateş sonucu yaralandı. Turist, helikopterle takımadanın en büyük kenti Longyearbyen’e kaldırıldı.
Yerel güvenlik güçleri, kutup ayısını, yaralarının fazla olması nedeniyle vurarak öldürdü.
Kuzey kutbunun Norveç’e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300’ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.
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