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https://tr.sputniknews.com/20220808/patarada-caretta-caretta-yavrulari-denizle-bulustu-1059672956.html
Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Sahili'nde yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları, denizle buluştu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T21:58+0300
2022-08-08T22:01+0300
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Yavruların yumurtadan çıkıp, mavi sulara giden yolculuğuna Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bölgede caretta carettalar üzerine çalışma yapan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale de eşlik etti.Prof. Dr. Başkale, Patara kumsalının caretta carettalar için önemli yuvalama merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.Bu yıl Patara'da 250 yuva tespit ettiklerini dile getiren Başkale, yumurtlama döneminin mayısta, yavru çıkışlarının ise temmuzda başladığını söyledi. Gerek yumurtlama gerekse yavru çıkışları süreçlerinde bölgede koruma çalışmaları yürüttüklerini anlatan Başkale, "Ortalama yıllık yaklaşık 15-20 bin civarında yavru deniz kaplumbağasını denize gönderiyoruz. Bu sene 16-17 bin civarında deniz kaplumbağasını denize göndermeyi planlıyoruz. Her bin deniz kaplumbağasından sadece birkaç tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bu da hayatta kalma olasılıklarının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220525/caretta-caretta-yasagi-3-sahile-gece-girmenin-cezasi-109-bin-tl-1056657842.html
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antalya, kaş, patara, caretta caretta

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

21:58 08.08.2022 (güncellendi: 22:01 08.08.2022)
© İHAAntalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Sahili'nde yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları, denizle buluştu.
Yavruların yumurtadan çıkıp, mavi sulara giden yolculuğuna Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bölgede caretta carettalar üzerine çalışma yapan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale de eşlik etti.
© İHAAntalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
© İHAAntalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
© İHAAntalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
© İHAAntalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
1/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
2/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
3/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
4/4
© İHA
Antalya'nın Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Prof. Dr. Başkale, Patara kumsalının caretta carettalar için önemli yuvalama merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.
Bu yıl Patara'da 250 yuva tespit ettiklerini dile getiren Başkale, yumurtlama döneminin mayısta, yavru çıkışlarının ise temmuzda başladığını söyledi. Gerek yumurtlama gerekse yavru çıkışları süreçlerinde bölgede koruma çalışmaları yürüttüklerini anlatan Başkale, "Ortalama yıllık yaklaşık 15-20 bin civarında yavru deniz kaplumbağasını denize gönderiyoruz. Bu sene 16-17 bin civarında deniz kaplumbağasını denize göndermeyi planlıyoruz. Her bin deniz kaplumbağasından sadece birkaç tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bu da hayatta kalma olasılıklarının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla Antalya'nın dünyaca ünlü, birleşik kumsallar Çıralı ve Olimpos ile Patara kumsalına saat 20.00'den gün doğumuna kadar giriş yasaklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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Caretta caretta yasağı: Gece sahile girmenin cezası 109 bin TL
25 Mayıs, 10:46
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