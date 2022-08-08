https://tr.sputniknews.com/20220808/putin-77-bm-genel-kuruluna-katilmayacak-1059663067.html
Putin, 77. BM Genel Kurulu'na katılmayacak
Putin, 77. BM Genel Kurulu'na katılmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül ayında yapılacak 77. BM Genel Kurulu'na katılmayacağını ve video konferans... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:57+0300
2022-08-08T17:57+0300
2022-08-08T17:57+0300
dünya
vladimir putin
birleşmiş milletler (bm)
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Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Rus liderin BM Genel Kurulu'na katılmayacağını ve bir konuşma yapmayacağını ifade etti.Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecekBu arada Putin'in imzaladığı kararnameye göre 77. BM Genel Kurulu'na katılacak Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık edecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, birleşmiş milletler (bm)
Putin, 77. BM Genel Kurulu'na katılmayacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül ayında yapılacak 77. BM Genel Kurulu'na katılmayacağını ve video konferans yöntemiyle bile bir konuşma yapmayı planlamadığını belirtti.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Rus liderin BM Genel Kurulu'na katılmayacağını ve bir konuşma yapmayacağını ifade etti.
Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek
Bu arada Putin'in imzaladığı kararnameye göre 77. BM Genel Kurulu'na katılacak Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık edecek.