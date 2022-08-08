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https://tr.sputniknews.com/20220808/tweetlerini-silen-celebiden-aciklama-agabeyimden-kendi-attigi-tweetleri-temizlemesini-istedim-1059666054.html
Tweet'lerini silen Çelebi'den açıklama: Ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim
Tweet'lerini silen Çelebi'den açıklama: Ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaklaşık 5 bin tweet’ini sildiği eleştirilerine cevap vererek, "Hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T19:51+0300
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türkiye
mehmet ali çelebi
chp
memleket partisi
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CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaklaşık 5 bin tweet’ini sildiği eleştirilerine de yanıt verdi.Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, tweet’leri ‘ağabeyinin’ sildiğini belirten Çelebi, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220808/mehmet-ali-celebiden-ak-partiye-geciyor-iddiasina-yanit-bagimsiz-olarak-devam-edecegim-1059659639.html
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mehmet ali çelebi, chp, memleket partisi

Tweet'lerini silen Çelebi'den açıklama: Ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim

19:51 08.08.2022 (güncellendi: 19:53 08.08.2022)
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaklaşık 5 bin tweet’ini sildiği eleştirilerine cevap vererek, "Hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetleri temizlemesini istedim" açıklamasını yaptı.
CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaklaşık 5 bin tweet’ini sildiği eleştirilerine de yanıt verdi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, tweet’leri ‘ağabeyinin’ sildiğini belirten Çelebi, şu ifadeleri kullandı:
"Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim."
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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Mehmet Ali Çelebi'den 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasına yanıt: Bağımsız olarak devam edeceğim
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