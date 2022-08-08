https://tr.sputniknews.com/20220808/tweetlerini-silen-celebiden-aciklama-agabeyimden-kendi-attigi-tweetleri-temizlemesini-istedim-1059666054.html

Tweet'lerini silen Çelebi'den açıklama: Ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim

Tweet'lerini silen Çelebi'den açıklama: Ağabeyimden kendi attığı tweet'lerini temizlemesini istedim

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaklaşık 5 bin tweet’ini sildiği eleştirilerine cevap vererek, "Hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T19:51+0300

2022-08-08T19:51+0300

2022-08-08T19:53+0300

türkiye

mehmet ali çelebi

chp

memleket partisi

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CHP'den seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve ardından istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaklaşık 5 bin tweet’ini sildiği eleştirilerine de yanıt verdi.Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, tweet’leri ‘ağabeyinin’ sildiğini belirten Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220808/mehmet-ali-celebiden-ak-partiye-geciyor-iddiasina-yanit-bagimsiz-olarak-devam-edecegim-1059659639.html

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mehmet ali çelebi, chp, memleket partisi