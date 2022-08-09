https://tr.sputniknews.com/20220809/abd-baskani-biden-ceketini-giymeyi-denedi-beceremedi-gozlugunu-dusurdu-1059700874.html
ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:55+0300
2022-08-09T14:55+0300
2022-08-09T14:55+0300
dünya
abd
joe biden
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Bir süredir dünya basınında gaflarıyla konuşulan ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden indikten sonraki görüntüleri gündem oldu.Kameralara yansıyan o anlarda ceketini giyemediği görülen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'dan yardım istediği görüldü.Eşinin yardımı ile ceketi giyen Biden, sonra gideceği alana doğru birkaç adım atarken gözlüğünü düşürdü.
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abd, joe biden
ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
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Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti.
Bir süredir dünya basınında gaflarıyla konuşulan ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden indikten sonraki görüntüleri gündem oldu.
Kameralara yansıyan o anlarda ceketini giyemediği görülen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'dan yardım istediği görüldü.
Eşinin yardımı ile ceketi giyen Biden, sonra gideceği alana doğru birkaç adım atarken gözlüğünü düşürdü.