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ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:55+0300
2022-08-09T14:55+0300
dünya
abd
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Bir süredir dünya basınında gaflarıyla konuşulan ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden indikten sonraki görüntüleri gündem oldu.Kameralara yansıyan o anlarda ceketini giyemediği görülen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'dan yardım istediği görüldü.Eşinin yardımı ile ceketi giyen Biden, sonra gideceği alana doğru birkaç adım atarken gözlüğünü düşürdü.
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ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü

14:55 09.08.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONDün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti.
Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti.
Bir süredir dünya basınında gaflarıyla konuşulan ABD Başkanı Joe Biden'ın helikopterden indikten sonraki görüntüleri gündem oldu.
Kameralara yansıyan o anlarda ceketini giyemediği görülen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'dan yardım istediği görüldü.
Eşinin yardımı ile ceketi giyen Biden, sonra gideceği alana doğru birkaç adım atarken gözlüğünü düşürdü.
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