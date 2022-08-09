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Ankara’da ahşap dükkanında yangın
Ankara’da ahşap dükkanında yangın
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkânının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T03:56+0300
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Olay, saat 01.20 sıralarında Ankara Altındağ'da Güneşevler Mahallesi Reyhan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 katlı ahşap dükkânında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edilirken yangın, dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına sıçradı. Diğer dükkan sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220808/besiktasta-atmde-yangin-cikti-1059667843.html
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ankara, yangın, dükkan, altındağ

Ankara’da ahşap dükkanında yangın

03:56 09.08.2022
© İHAAnkara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkânının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkânının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap dükkânının yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.
Olay, saat 01.20 sıralarında Ankara Altındağ'da Güneşevler Mahallesi Reyhan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 katlı ahşap dükkânında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edilirken yangın, dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına sıçradı.
Diğer dükkan sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük uğraş verdi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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