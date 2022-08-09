https://tr.sputniknews.com/20220809/ankarada-metrelerce-yuksekten-dusen-parasutcu-hayatini-kaybetti-1059724232.html

Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T23:52+0300

2022-08-09T23:52+0300

2022-08-09T23:52+0300

türkiye

ankara

paraşütçü

ölüm

düşüş

kaza

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Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalanan 44 yaşındaki Cengiz Gültekin, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin’in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ankara, paraşütçü, ölüm, düşüş, kaza