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Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T23:52+0300
2022-08-09T23:52+0300
türkiye
ankara
paraşütçü
ölüm
düşüş
kaza
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Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalanan 44 yaşındaki Cengiz Gültekin, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin’in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/antalyada-parasutcu-aydinlatma-diregine-takildi-alcak-ucus-yaptigim-icin-boyle-oldu-1059552259.html
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ankara, paraşütçü, ölüm, düşüş, kaza

Ankara’da metrelerce yüksekten düşen paraşütçü hayatını kaybetti

23:52 09.08.2022
© İHAAnkara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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Ankara'nın Ayaş ilçesi Ayaş Paraşüt Tepesi'nden tek başına havalanan paraşütçü, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayaş Paraşüt Tepesi’nden tek başına havalanan 44 yaşındaki Cengiz Gültekin, kısa bir süre sonra metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen uçuş kazası sonrası Gültekin’in cansız bedeni uçuş kulesine giden yolda sırt üstü yatar halde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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