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Antalya'da paraşütçü aydınlatma direğine takıldı: 'Alçak uçuş yaptığım için böyle oldu'
Antalya'da paraşütçü aydınlatma direğine takıldı: 'Alçak uçuş yaptığım için böyle oldu'
Antalya’nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan genç, alçak irtifa uçuşu yaptığı sırada aydınlatma direğine takıldı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T15:55+0300
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yaşam
paraşüt
antalya
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Yaklaşık 700 metre yüksekliğe sahip Yassı Tepeden atlayış yapan Berkay Özel, alçak irtifa iniş yaptığı sırada paraşütü aydınlatma direğine takıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç paraşütçü Özel, birkaç metre yükseklikten atlayarak asılı kalmadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aydınlatma direğine takılan paraşütü indirdi. Olayı yara almadan atlatan genç paraşütçü Özel, “Biraz alçak uçuş yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Güvenli şekilde uçuşlarımız devam ediyor. Benim herhangi sorunum yok. İniş yaparken biraz irtifa kaybı yaşadım, alçak uçuş yaptığım için böyle oldu” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220626/alman-turistlerin-parasut-ipi-koptu-elektrik-tellerine-takildi-1057965510.html
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paraşüt, antalya, uçuş

Antalya'da paraşütçü aydınlatma direğine takıldı: 'Alçak uçuş yaptığım için böyle oldu'

15:55 05.08.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞAntalya'da paraşütçü aydınlatma direğine takıldı: Alçak uçuş yaptığım için böyle oldu
Antalya'da paraşütçü aydınlatma direğine takıldı: Alçak uçuş yaptığım için böyle oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan genç, alçak irtifa uçuşu yaptığı sırada aydınlatma direğine takıldı.
Yaklaşık 700 metre yüksekliğe sahip Yassı Tepeden atlayış yapan Berkay Özel, alçak irtifa iniş yaptığı sırada paraşütü aydınlatma direğine takıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç paraşütçü Özel, birkaç metre yükseklikten atlayarak asılı kalmadan kurtuldu.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aydınlatma direğine takılan paraşütü indirdi.
Olayı yara almadan atlatan genç paraşütçü Özel, “Biraz alçak uçuş yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Güvenli şekilde uçuşlarımız devam ediyor. Benim herhangi sorunum yok. İniş yaparken biraz irtifa kaybı yaşadım, alçak uçuş yaptığım için böyle oldu” dedi.
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