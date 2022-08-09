https://tr.sputniknews.com/20220809/aymden-ali-ismail-korkmaz-karari-1059687489.html
AYM'den Ali İsmail Korkmaz kararı
AYM'den Ali İsmail Korkmaz kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin 'Eziyet yasağı ihlal edildi'... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T10:50+0300
2022-08-09T10:50+0300
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Gezi Parkı eylemleri sırasında 2013 yılında Eskişehir'de dövülen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruda karar çıktı.Başvurucuların, ''Eziyet yasağının ölen yakınları Ali İsmail Korkmaz bakımından ihlal edildiğine'' ilişkin iddiasını kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. Maddesi'nde güvence altına alınan ''Eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun'' ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırılması için polis memuru Hüseyin Engin için yeniden yargılama yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren AYM, yine oy birliğiyle Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/ahmet-sik-ali-ismail-korkmazin-berkin-elvanin-oguz-arda-selin-hesabini-vereceksiniz-1051591224.html
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türkiye, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, ali ismail korkmaz
AYM'den Ali İsmail Korkmaz kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin 'Eziyet yasağı ihlal edildi' başvurusunu kabul edip tazminat ödenmesine, polisin de yeniden yargılanmasına karar verdi.
Gezi Parkı eylemleri sırasında 2013 yılında Eskişehir'de dövülen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruda karar çıktı.
Başvurucuların, ''Eziyet yasağının ölen yakınları Ali İsmail Korkmaz bakımından ihlal edildiğine'' ilişkin iddiasını kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. Maddesi'nde güvence altına alınan ''Eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun'' ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.
Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırılması için polis memuru Hüseyin Engin için yeniden yargılama yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren AYM, yine oy birliğiyle Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.