https://tr.sputniknews.com/20220809/beynimdeki-cipi-cikart-diyerek-doktoru-darp-eden-kisi-tutuklandi-1059721077.html

'Beynimdeki çipi çıkart' diyerek doktoru darp eden kişi tutuklandı

'Beynimdeki çipi çıkart' diyerek doktoru darp eden kişi tutuklandı

Elazığ’da bulunan Mediline Hastanesi'nde, "Bende çip olduğunu ikimiz de biliyoruz. Beni takip ediyorlar. Bu çipi artık çıkaracaksın" diyerek nöroloji uzmanı... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T23:15+0300

2022-08-09T23:15+0300

2022-08-09T23:15+0300

dünya

oktay kapan

abd

çip

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059695958_53:0:650:336_1920x0_80_0_0_3c486c2aef37136de301d88bd35142ad.jpg

Elazığ'da özel bir hastanede görev yapan doktoru silahla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta, tutuklandı.Kentteki özel bir hastanede görevli nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan, dün hastaneye gelerek belindeki silahla kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hastası Serhan .D. hakkında suç duyurusunda bulundu.Polis ekiplerince gözaltına alınan Serhan.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Dr. Kapan AA muhabirine, Serhan.D'nin 9 ay önce yakınları tarafından hastaneye getirildiğini, yakınlarının "Hocam beyninde çip olduğunu düşünüyor, olmadığını ispatlar mısınız?" dediğini, bunun üzerine MR çekildiğini söyledi.Kapan, "MR sonuçlarına göre başında herhangi bir yabancı cisim olmadığını gördüm. Bunu söyleyince bana çok ciddi tepki gösterdi, hakaret etmeye başladı" dedi.'Bana 'Bu çipi artık çıkaracaksın' dedi'Serhan .D'nin daha sonra da kendisini tehdit ettiğini ileri süren Kapan, dün 14.00 sıralarında polikliniğe geldiğini ve aynı iddiaları tekrarladığını belirtti."Bana 'Seni daha önce uyarmıştım. Bende çip olduğunu ikimiz de biliyoruz. Beni takip ediyorlar. Bu çipi artık çıkaracaksın.' dedi. Ben de daha önce baktığımızı, öyle bir durum olmadığını, tekrar MR çekmeye gerek olmadığını söyleyince elini beline attı" diyen Kapan, Serhan.D'nin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.Kapan, üzerine gittiği Serhan .D'ye engel olmak istediğini, çıkan arbedede darp edildiğini, sonunda silahı aldığını anlatarak, durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdiklerini, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdıÖte yandan, doktorun silahla tehdit edilmesinin ardından yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, koridordaki sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının sesleri duyarak polikliniğe doğru yöneldiği görülüyor.Kayıtların devamında S.D'nin güvenlik görevlilerince poliklinikten çıkarılması yer alıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oktay kapan, abd, çip, doktor