https://tr.sputniknews.com/20220809/cavusoglu-bolgemizde-istikrar-guvenlik-ve-refahin-tesisi-turkiye-ve-slovenyanin-amaci-1059708939.html

Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi Türkiye ve Slovenya'nın da amacı

Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi Türkiye ve Slovenya'nın da amacı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Slovenya ile ilişkilerimizi 2011'de stratejik ortaklık düzeyine çıkardık. Diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yılında... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T18:35+0300

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mevlüt çavuşoğlu

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Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Pahor'un büyükelçiler konferansını ikinci defa onurlandırdığını, martta da Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını hatırlattı.Pahor'un çok yönlü biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İyi bir sporcu, maraton koşucusu. Biraz önce ikili görüşmemizde kendilerine de söyledim. Avrupa'nın en tecrübeli siyasetçilerin başında geliyor. Cumhurbaşkanlığının yanında, meclis başkanlığı ve başbakanlığı da içeren uzun ve başarılı bir siyasi kariyerinde sanırım bu sporcu olmanın da payı vardır. Ayrıca kendisi Avrupa'da en uzun süre iktidarda olan devlet adamlarından birisi. Hem Türkiye-Slovenya hem de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine çok önemli katkılar sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de çok samimi dostlukları vardır" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretlerinde Pahor'un kendilerini kabul ettiğini belirterek şunları kaydetti:

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mevlüt çavuşoğlu, slovenya, türkiye