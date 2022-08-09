https://tr.sputniknews.com/20220809/fiyat-istikrari-komitesi-hazine-ve-maliye-bakani-nebati-baskanliginda-bugun-toplanacak-1059701700.html

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T15:29+0300

2022-08-09T15:29+0300

2022-08-09T15:29+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

fiyat istikrarı komitesi

zam

denetleme

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Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220806/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-temel-hedef-fiyat-istikrarinin-kalici-tesisi-1059580753.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi, zam, denetleme