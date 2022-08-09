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https://tr.sputniknews.com/20220809/fiyat-istikrari-komitesi-hazine-ve-maliye-bakani-nebati-baskanliginda-bugun-toplanacak-1059701700.html
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T15:29+0300
2022-08-09T15:29+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
fiyat istikrarı komitesi
zam
denetleme
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Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220806/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-temel-hedef-fiyat-istikrarinin-kalici-tesisi-1059580753.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi, zam, denetleme

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

15:29 09.08.2022
© AAFiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.
Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.
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