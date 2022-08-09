https://tr.sputniknews.com/20220809/ingilterede-disciye-gidemedi-ucte-bir-fiyata-bangladese-gidip-implant-yaptirdi-1059705254.html

Diş implantını İngiltere yerine Bangladeş'te yaptırarak 2 bin sterlin tasarruf etti

Diş implantını İngiltere yerine Bangladeş'te yaptırarak 2 bin sterlin tasarruf etti

İngiltere'de yaşayan bir kişi, ülkesinde yüksek fiyatlar nedeniyle dişçiye gidemediği için Bangladeş'e seyahat edip diş implantı yaptırdı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T16:41+0300

2022-08-09T16:41+0300

2022-08-09T16:43+0300

dünya

dişçi

ingiltere

bangladeş

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Birmingham'da yaşayan İmran isimli bir İngiliz, ülkesinde diş operasyonu yaptırmak yerine Bangladeş'e giderek 2 bin sterlin tasarruf yaptı.Londra'daki LBC radyosuna konuşan İmran, İngiltere'de yalnızca muayene için kendisinden 135 sterlin istendiğini belirtti. Operasyonun gerçekleştirilmesi durumunda yaklaşık 3 bin sterlin ödemek zorunda kalacağını kaydeden İmran, "Bu fiyatı ödemeyi reddettim ve Bangladeş'e gitmeye karar verdim" dedi.İmran Bangladeş'te aynı gün içerisinde diş randevusu bulabildiğinin ve işlemlerin oldukça kısa sürdüğünün altını çizdi.Uçak biletlerine 850 sterlin, diş implantına ise 65 sterlin ödeyerek, tüm harcamalarıyla birlikte 2 bin sterlin tasarruf yaptığını söyleyen İmran, İngiltere'deki devlet hastanelerinde diş randevusu bulamaması ve özel kliniklerin çok pahalı olmasından dolayı 11 yıldır dişçiye gidemediğini ifade etti.İmran'ın Bangladeş'tekie diş operasyonunu böyle bir maliyetle karşılamış olmasına şaşıran sunucu Tom Swarbrick, "Bu oldukça sıradışı" dedi. İmran ise, "Aslında bunu binlerce İngiliz yapıyor" dedi.

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dişçi, ingiltere, bangladeş