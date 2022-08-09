https://tr.sputniknews.com/20220809/iranin-rus-yapimi-hayyam-uydusu-kazakistandan-firlatildi--1059687728.html
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:12+0300
2022-08-09T11:12+0300
2022-08-09T11:14+0300
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Uydu yerel saatle 11.52’de (TSİ 08.52) Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı. İran’ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi. 'Hayyam' uydusu, İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak.
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iran, rusya, uydu
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı
11:12 09.08.2022 (güncellendi: 11:14 09.08.2022) Abone ol
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
Uydu yerel saatle 11.52’de (TSİ 08.52) Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.
İran’ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi.
'Hayyam' uydusu, İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak.