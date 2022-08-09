Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220809/iranin-rus-yapimi-hayyam-uydusu-kazakistandan-firlatildi--1059687728.html
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:12+0300
2022-08-09T11:14+0300
dünya
iran
rusya
uydu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059687806_0:0:3605:2029_1920x0_80_0_0_988f1f6bdc5be03c6f9294fb140814b5.jpg
Uydu yerel saatle 11.52’de (TSİ 08.52) Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı. İran’ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi. 'Hayyam' uydusu, İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak.
iran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059687806_799:0:3528:2047_1920x0_80_0_0_bd64cb14e4540783c85bb3dd276ebfc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, rusya, uydu

İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı

11:12 09.08.2022 (güncellendi: 11:14 09.08.2022)
© AP PhotoHayyam uydusu
Hayyam uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
İran’ın Rus yapımı 'Hayyam' uydusu Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
Uydu yerel saatle 11.52’de (TSİ 08.52) Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.
İran’ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi.
'Hayyam' uydusu, İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала