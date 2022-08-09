https://tr.sputniknews.com/20220809/letonyaya-rus-gazinin-arzi-yeniden-basladi-1059712214.html

Letonya’ya Rus gazının arzı yeniden başladı

Letonya’ya Rus gazının arzı yeniden başladı

Letonya’nın doğalgaz operatörü Conexus Baltic Grid, bugün yeniden Rusya’dan doğalgaz alımının başladığını belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:11+0300

2022-08-09T20:11+0300

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ukrayna krizi

letonya

rusya

doğalgaz

sevkiyat

gazprom

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Conexus Baltic Grid Sözcüsü Dace Baltabola, yerel medyaya açıklamasında, Rus doğalgazının Estonya’nın Rusya’yla sınırındaki Luhamaa Sınır Kapısı'ndaki ortak Pazar bölgesine ulaştığını söyledi. Doğalgazı, Letonya ve diğer ülkelerden tüm kullanıcıların alabileceği kaydedildi.Halihazırda doğalgazın Letonya’ya iletildiğini ve buradan Finlandiya, Estonya ve Litvanya’ya gönderilebileceğini kaydeden Baltabola, “Bu, gaz transiti değil” dedi.Daha önce Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Letonya’ya gaz sevkiyatını askıya aldıklarını açıklamıştı.

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letonya, rusya, doğalgaz, sevkiyat, gazprom