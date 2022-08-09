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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/letonyaya-rus-gazinin-arzi-yeniden-basladi-1059712214.html
Letonya’ya Rus gazının arzı yeniden başladı
Letonya’ya Rus gazının arzı yeniden başladı
Letonya’nın doğalgaz operatörü Conexus Baltic Grid, bugün yeniden Rusya’dan doğalgaz alımının başladığını belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T20:11+0300
2022-08-09T20:11+0300
ukrayna krizi
letonya
rusya
doğalgaz
sevkiyat
gazprom
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Conexus Baltic Grid Sözcüsü Dace Baltabola, yerel medyaya açıklamasında, Rus doğalgazının Estonya’nın Rusya’yla sınırındaki Luhamaa Sınır Kapısı'ndaki ortak Pazar bölgesine ulaştığını söyledi. Doğalgazı, Letonya ve diğer ülkelerden tüm kullanıcıların alabileceği kaydedildi.Halihazırda doğalgazın Letonya’ya iletildiğini ve buradan Finlandiya, Estonya ve Litvanya’ya gönderilebileceğini kaydeden Baltabola, “Bu, gaz transiti değil” dedi.Daha önce Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Letonya’ya gaz sevkiyatını askıya aldıklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/ab-konseyi-kis-icin-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-azaltma-planini-onayladi-1059559000.html
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letonya, rusya, doğalgaz, sevkiyat, gazprom

Letonya’ya Rus gazının arzı yeniden başladı

20:11 09.08.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya - Rusya - doğalgaz
Almanya - Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Letonya’nın doğalgaz operatörü Conexus Baltic Grid, bugün yeniden Rusya’dan doğalgaz alımının başladığını belirtti.
Conexus Baltic Grid Sözcüsü Dace Baltabola, yerel medyaya açıklamasında, Rus doğalgazının Estonya’nın Rusya’yla sınırındaki Luhamaa Sınır Kapısı'ndaki ortak Pazar bölgesine ulaştığını söyledi. Doğalgazı, Letonya ve diğer ülkelerden tüm kullanıcıların alabileceği kaydedildi.
Halihazırda doğalgazın Letonya’ya iletildiğini ve buradan Finlandiya, Estonya ve Litvanya’ya gönderilebileceğini kaydeden Baltabola, “Bu, gaz transiti değil” dedi.
Daha önce Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Letonya’ya gaz sevkiyatını askıya aldıklarını açıklamıştı.
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